推辭WHA執委會 江啟臣傻眼：外交部不像外交部
記者吳承翰/台北報導
2021-01-19 14:57:41｜2021-01-19 14:58:15
WHA（世界衛生組織）自18日起舉行執行委員會年度會議，多國力挺台灣參加，但外交部指出為避免干擾會議討論專業議題以及遭泛政治化誤解，經評估後決定不在此場合推動提案，但仍將密切關注相關專業討論，以各種方式貢獻國際防疫。國民黨主席、立委江啟臣受訪聽到外交部的行為一度傻眼，他說「外交部的作為和蔡英文的說法前後矛盾，讓人認為是不是因為做不到，才會一個扮黑臉一個扮白臉。」
WHA年度執委會今年因應新冠肺炎疫情，採取線上視訊的方式進行，由於台灣防疫成功，世界上有80個國家力挺台灣加入，但在國際風向正順暢的時刻，外交部卻以「避免干擾對會中專業議題的討論，以及我WHO推案遭泛政治化的誤解」為由，推辭參與線上會議。媒體拿此議題詢問江啟臣，江說聽到問題還用驚愕的語氣問記者「你剛問什麼？」似乎不敢相信外交部會主動推掉參與國際場合的機會，整理一下思緒後他說「不管是萊豬進口，到之前希望台灣重返聯合國體系，外交部的說法都讓人覺得，這是不是外交部。」
江啟臣認為有機會讓台灣躍上國際舞台，外交部就應該積極、有策略地讓台灣加入國際組織，「但這半年以來外交部很多回應，都不積極加入、成功參與，都是說不參加、不爭取，跟蔡總統說要美國幫忙參加國際組織，感覺上嚴重矛盾，是不是因為做不到，才一個當白臉一個當黑臉。」江啟臣說最嚴重的問題，民進黨完全把外交當成大內宣的工具，只要文宣好看，並不在意實際進展，「其他國家要幫台灣講話，也會搞不清楚台灣是想重返國際社會，還是純粹做文宣而已」。