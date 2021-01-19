巷仔內／中國童書燒成民主保衛戰　文化部恐因小失大

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中國統戰的策略版圖之廣，包含在世界各大學建立的孔子學院、吸引台商進駐、拉攏台灣藝人、歌唱節目的全球製播等，都是其中一環。根據美國智庫詹姆斯頓基金會 （Jamestown Foundation）報告，中國統戰部年度預算比中國外交部還要高，早已形成一場不需要火藥的戰爭，不可諱言，出版品的確是官方大外宣管道之一，但是台灣文化部是否要從被動審查的「公親」，變成推動大陸出版品許可辦法的「事主」，恐怕還要再想想。
依照李永得的說法，既然現有法條就有規範，文化部做為行政機關應依法行政，但是審查為大工程，過去30年都沒有進行，因此有必要修法規劃，雖然《大陸出版品許可辦法》僅是行政命令，但茲事體大，恐怕還需要半年修法時間。此外，面對違憲指控，李永得信誓旦旦地說：「這東西本來就是沒有違憲，憲法就是規範台灣所有人民，所以台灣人任何人要創作和出版都沒有受到限制。」
但如同政府部會官員朗朗上口的「依法行政」，文化部是行政單位而非法律解釋機關，更遑論台灣唯一能解釋憲法的只有司法院大法官，李永得不只一次對外發言強調「沒有違憲」，這恐怕言之過早。法條的不合時宜之處比比皆是，此事件李永得決定賭上自己的政治生涯，雖是為了圍堵中國犯台的決心，但出版界已提出釋憲申請，李永得是否能順利留任，端看釋憲結果。
不過，出版社的擔憂也不是空穴來風。
出版品內容審查，在實質上具有相當難度，一不小心就可能踏入灰色地帶。是以守護台灣的防衛性民主為目的？還是如同戒嚴時期的文字獄？兩者之間只有一線之隔，更遑論中國出版品近年在台大賣，去年奪下誠品銷售冠軍、博客來華文銷售冠軍的《這世界很煩，但你要很可愛》就是中國出版品，在台灣出版業蕭條的年代，中國出版品的確為業界帶來生機。
台灣政府不能輕忽海峽對岸的紅統威脅，但如今面對傳播效率更高、更大眾，且統戰內容更為直接的中國網路劇、歌唱節目及各種實境秀，台灣都沒有嚴加規範，如今因為一本大外宣童書的內容，就讓文化部決定積極審查全數中國出版品，李永得還得背負傷害言論自由的批評，在輕重緩急選擇上，政府應再三權衡，否則恐因小失大。
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