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巷仔內／中國童書燒成民主保衛戰　文化部恐因小失大

記者黃仁杰／特稿

2021-01-19 18:05:54

▲資深媒體人顧名儀是誠品粉絲，回顧熄燈的誠品敦南店，她說那是她美學啟蒙、顛覆世界觀的開始，創辦人吳清友更是他最尊敬的人。（圖／記者朱永強攝）
▲立委踢爆在台灣出版的中國童書含有統戰內容，促使文化部提出優修法審查中國出版品。（示意圖／NOWnews資料照）
去（2020）年12月，立委踢爆在台灣出版的中國童書《等爸爸回家》竟含有「中國加油，武漢加油」、大讚中國防疫等大外宣內容，主管機關文化部挨批怠忽職守，文化部長李永得因此一聲令下要修法。然而，此話一出卻遭到出版社強烈反彈，認為文化部限制出版自由，有違憲之虞，但李永得也不甘示弱，日前接受媒體專訪時放話：「若大法官會議解釋違憲，那我下台！」
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其實，攤開法規來看，中國出版品若要在台灣發行，都必須經文化部許可。按照《兩岸人民關係條例》第37條，文化部可依據《大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法》（下稱大陸出版品許可辦法）規範中國出版品，法規一直都存在，只是過去長期都採業者「被動送審」，而非文化部「主動稽查」，如今一本中國童書，使李永得面臨上任來最大危機，不少台灣出版社工強烈抨擊文化部，稱其作法回到戒嚴時期、出版自由倒退，在台灣目前政治環境、兩岸關係和國際認同都處於特殊地位情況下，面對中國在文化、政治上統戰，處理相關議題，的確需要更謹慎。
中國統戰的策略版圖之廣，包含在世界各大學建立的孔子學院、吸引台商進駐、拉攏台灣藝人、歌唱節目的全球製播等，都是其中一環。根據美國智庫詹姆斯頓基金會 （Jamestown Foundation）報告，中國統戰部年度預算比中國外交部還要高，早已形成一場不需要火藥的戰爭，不可諱言，出版品的確是官方大外宣管道之一，但是台灣文化部是否要從被動審查的「公親」，變成推動大陸出版品許可辦法的「事主」，恐怕還要再想想。

依照李永得的說法，既然現有法條就有規範，文化部做為行政機關應依法行政，但是審查為大工程，過去30年都沒有進行，因此有必要修法規劃，雖然《大陸出版品許可辦法》僅是行政命令，但茲事體大，恐怕還需要半年修法時間。此外，面對違憲指控，李永得信誓旦旦地說：「這東西本來就是沒有違憲，憲法就是規範台灣所有人民，所以台灣人任何人要創作和出版都沒有受到限制。」

▲俄芭蕾舞團在台演出險釀防疫破口，文化部長李永得強調，居家檢疫後二採沒問題藝文表演才能演出。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.18）
▲李永得日前接受媒體專訪放話「若大法官會議解釋違憲，那我下台。」（圖／NOWnews資料照）
但如同政府部會官員朗朗上口的「依法行政」，文化部是行政單位而非法律解釋機關，更遑論台灣唯一能解釋憲法的只有司法院大法官，李永得不只一次對外發言強調「沒有違憲」，這恐怕言之過早。法條的不合時宜之處比比皆是，此事件李永得決定賭上自己的政治生涯，雖是為了圍堵中國犯台的決心，但出版界已提出釋憲申請，李永得是否能順利留任，端看釋憲結果。

不過，出版社的擔憂也不是空穴來風。

出版品內容審查，在實質上具有相當難度，一不小心就可能踏入灰色地帶。是以守護台灣的防衛性民主為目的？還是如同戒嚴時期的文字獄？兩者之間只有一線之隔，更遑論中國出版品近年在台大賣，去年奪下誠品銷售冠軍、博客來華文銷售冠軍的《這世界很煩，但你要很可愛》就是中國出版品，在台灣出版業蕭條的年代，中國出版品的確為業界帶來生機。
台灣政府不能輕忽海峽對岸的紅統威脅，但如今面對傳播效率更高、更大眾，且統戰內容更為直接的中國網路劇、歌唱節目及各種實境秀，台灣都沒有嚴加規範，如今因為一本大外宣童書的內容，就讓文化部決定積極審查全數中國出版品，李永得還得背負傷害言論自由的批評，在輕重緩急選擇上，政府應再三權衡，否則恐因小失大。

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