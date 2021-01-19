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林昶佐飆唱登法國雜誌 　台灣防疫生活躍上國際

記者吳雨婕/綜合報導

2021-01-19 22:00:00

閃靈樂團推出與血肉果汁機合作的單曲《關閉太陽》現場版。（圖／出日音樂提供）
▲Freddy（中）參與「萬華大鬧熱」音樂祭，登上法國《觀點週刊》。（圖／出日音樂提供）
閃靈樂團近年因為主唱Freddy（林昶佐）成為立法委員而進入低度運作，但昨（18）日，他們驚喜推出與血肉果汁機合作的現場版《關閉太陽》單曲與實況影片。這個現場版是來自去年12月的演出，當天的演出還因此登上法國雜誌，讓台灣的防疫生活一起躍上國際舞台。
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去年12月初在台北舉行的「萬華大鬧熱」音樂祭演出，由閃靈主唱Freddy、吉他手Jesse合體血肉果汁機，演出歌曲《關閉太陽》，原本收錄於血肉果汁機樂團獲原創音樂獎、金音創作獎、提名金曲獎的《深海童話》專輯。現場版單曲則由Freddy擔綱一半的演唱，實況影片更將場景帶到萬華周邊的龍山寺、艋舺公園與艋舺大拜拜的廟會畫面，演出中段，血肉主唱Gigo邀請Freddy變身「林委員」，與在場歌迷喊話，Freddy大喊：「歡迎大家來到萬華，我是立法委員林昶佐，大家有爽嗎？」讓現場歌迷嗨翻。
一向受外界關注的Freddy，當天演出後立刻登上了法國《觀點週刊》，也連帶讓台北萬華、台灣的防疫生活都登上了國際。Freddy表示，希望能讓世界認識更多台灣樂團，欣賞台北的傳統老城區的文化，「今年防疫讓大家看到台灣，未來邊境解封大家快來體驗台灣、愛上台灣！」
▲閃靈樂團推出與血肉果汁機合作的單曲《關閉太陽》現場版。（圖／出日音樂提供）
▲閃靈樂團（左二、左三）推出與血肉果汁機合作的單曲《關閉太陽》現場版。（圖／出日音樂提供）
▲閃靈樂團推出與血肉果汁機合作的單曲《關閉太陽》現場版。（圖／出日音樂提供）
▲Freddy（中）的演出登上法國雜誌。（圖／出日音樂提供）
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