寄賀卡給拜登 何志偉：願台美建立更穩固外交關係
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-19 16:34:38｜2021-01-19 16:37:33
新任美國總統拜登（Jos Biden）即將就任，民進黨立委何志偉今（19）日在臉書發文透露，他寄給拜登的信已經到了美國華府。何志偉在信中提到，希望美國跟全世界都能夠度過這一次新冠肺炎疫情的難關，也希望台美能有更穩固的外交關係。
何志偉在臉書發文中表示，他寄給拜登的信已經到了美國華府。何志偉表示，他觀察美國的政治人物時，往往會特別敬佩那些遭遇坎坷，或是立足點比較辛苦的政治人物。因為這代表他們能夠浮上檯面，付出更多努力，也才能夠獲得跟人家平起平坐的機會；而拜登就是一位擁有堅強意志的政治人物，年幼時克服口吃，投身政治之後又遭遇到家庭的重大變故，喪妻喪子，堪稱命運多舛，但這一切他都熬過來了。何志偉在寄給拜登的信中也提到，真心希望美國跟全世界都能夠度過這一次新冠肺炎的難關。同時，也盼台美的貿易和外交關係能夠繼續強化，讓台灣有更多機會可以加入美國新任政府的多邊國際組織當中，發揮台灣應有的實力。願美國能夠往更好的方向邁進，美國可以跟台灣建立更穩固的外交關係。