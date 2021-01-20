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超商、超市福袋懶人包　7-11加碼抽百萬瑪莎拉蒂、哈雷

記者劉雅文/台北報導

2021-01-20 11:01:00

▲小七推出新春福袋，今年加碼抽百萬Maserati（圖／統一超商提供）
▲小七推出新春福袋，今年加碼抽百萬Maserati（圖／統一超商提供）
揮別了多事的2020年，喜迎新春福袋季，超商、超市以及量販業者，都磨刀霍霍祭出福袋好禮，統一超商也在今天公開福袋內容，7-ELEVEN攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴三大人氣肖像，要推出299元、399元、999元共五款「限量2021金牛年開運金喜福袋」。
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除了全新限量獨家週邊商品，跟價值上千元的商品、品牌優惠券及零食飲料商品組合，還能雙重抽大獎，這五款福袋皆獨立抽獎，除了祭出兩台MITSUBISHI MOTORS汽車、一台Harley-Davidson重機，還能抽價值358萬的Maserati Ghibli MHEV。
全家超商也推新春福袋，一口氣祭出4款，分別是「金牛限定福袋」、「可愛授權卡通福袋」、「野獸國福袋」以及「羅技3C福袋組」，其中限量85萬組的「金牛福袋」每包售價199元，可以抽價值262萬和152萬的賓士汽車，以及名牌包、Switch遊戲機等16樣獎項。

全家推出羅技3C福袋組，多達8種組合，包含電競滑鼠、無線檢盤、簡報遙控器等商品，每包價值皆超過千元，最高價值超過5000元，每包售價799元、限量6000包。另外，還有野獸國福袋，除了卡通周邊外，還有漫威英雄的相關商品每包售價588元，限量15000包。另外可愛授權小物福袋，則是請出知名卡通人物、卡納赫拉等人氣明星肖像製成的生活小物，售價499元且限量1萬包。
 

▲全家超商也推新春福袋，一口氣祭出4款，最大獎有機會角逐賓士車。（圖／全家超商提供）
▲全家超商也推新春福袋，一口氣祭出4款，最大獎有機會角逐賓士車。（圖／全家超商提供）
萊爾富也沒缺席新春福袋，推出「開運福袋」與「發財卡」搶攻春節商機，其中「開運福袋」限量21萬包、「發財卡」限量34萬張，兩款都只要168元，祭出Mazda 2汽車一台(價值75萬元)，還有機會透過序號抽獎，帶回價值179萬的BMW 218i M Sport一台。

總共分三重好禮，第一重「即刮即中」包含頭獎（Mazda 2）至十二獎、現金獎、商品折扣特價、商品免費兌換和異業優惠等超值大獎；第二重就是「序號抽獎」，祭出價值179萬的BMW 218i M Sport名車，第三重「會員遊戲獎」，提供總價值近百萬元的Hi點線上刮，最高還可獲得Hi-Life會員點數888888點(價值約4444元)。

▲萊爾富也推出「開運福袋」與「發財卡」搶攻春節商機。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富也推出「開運福袋」與「發財卡」搶攻春節商機。（圖／萊爾富提供）
OKmart則是推出「好運犇發福袋」，全台限量10萬個百元福袋，特獎為亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」，使用18K金台和18K金鍊為主體，搭配上0.5克拉的鑽石及0.4克拉的天然配鑽，市值高達15萬元。

其他還有蝦皮購物一萬元購物金、THOMSON第三代掃地機器人、Apple AirPods Pro、Nintendo Switch Lite、OKmart禮券3000元、OKmart禮券1000元等百項好禮，活動總價值超過330萬元。

▲OKmart推出「好運犇發福袋」，全台限量10萬個百元福袋，特獎為亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」。（圖／OKmart提供）
▲OKmart推出「好運犇發福袋」，全台限量10萬個百元福袋，特獎為亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」。（圖／OKmart提供）
▲OKmart推出「好運犇發福袋」，全台限量10萬個百元福袋，特獎為亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」。（圖／OKmart提供）
▲OKmart推出「好運犇發福袋」，全台限量10萬個百元福袋，特獎為亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」。（圖／OKmart提供）
 

全聯福利中心今年的新春福袋則是祭出雙頭獎，「Porsche Cayenne」保時捷休旅車跟「Tesla Model X」電動車，另外還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，加上餐券、遊樂園門票、抵用券等，總計共有222名、市值近千萬。

這回全聯牛年福袋限量12萬個，將從2月12日大年初一早上9點，在全台門市同步開賣，分別為「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」。其中，「福利熊生肖福袋」售價200元，享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國通路福箱」是用市價超過5千元的20吋四輪登機箱，售價1200元，還享6次抽獎機會，全台限量2萬個。
▲全聯今年新春福袋頭獎加碼，一次抽出兩台百萬豪車。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全聯今年新春福袋頭獎加碼，一次抽出兩台百萬豪車。（圖／記者劉雅文拍攝）
 
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