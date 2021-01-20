吳釗燮出席帛琉總統就職　外交部評估台帛旅遊泡泡可行性

外交部長吳釗燮今（20）日上午以總統特使身分前往帛琉，祝賀總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職，由於帛琉號稱新冠肺炎零確診，外交部也評估未來實施台帛安全旅行圈（俗稱旅遊泡泡），開放兩國觀光旅遊的可能性。

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外交部表示，吳釗燮訪問期間將晉見帛琉現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）並呈遞特使國書，當天晚上將款宴雷總統伉儷、候任總統惠恕仁伉儷及其他帛琉的政要與傳統領袖。

吳昭燮將於明（21）日上午出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，隨後晉見新任總統惠恕仁與副總統兼國務部長席嫵杜（Uduch Senior），並拜會參議長包和康（Hokkons Baules）及眾議長安薩賓（Sabino Anastacio），同（21）日下午赴帛琉葛拉州（Ngaraard）出席我國援建社區中心的落成剪綵儀式。



