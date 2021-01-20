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吳釗燮出席帛琉總統就職　外交部評估台帛旅遊泡泡可行性

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-20 11:55:58

▲ 外交部長吳釗燮率團出席帛琉正副總統就職典禮惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）就職典禮。（圖／外交部提供）
▲ 外交部長吳釗燮率團出席帛琉正副總統就職典禮惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）就職典禮。（圖／外交部提供）

外交部長吳釗燮今（20）日上午以總統特使身分前往帛琉，祝賀總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職，由於帛琉號稱新冠肺炎零確診，外交部也評估未來實施台帛安全旅行圈（俗稱旅遊泡泡），開放兩國觀光旅遊的可能性。

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外交部表示，吳釗燮訪問期間將晉見帛琉現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）並呈遞特使國書，當天晚上將款宴雷總統伉儷、候任總統惠恕仁伉儷及其他帛琉的政要與傳統領袖。

吳昭燮將於明（21）日上午出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，隨後晉見新任總統惠恕仁與副總統兼國務部長席嫵杜（Uduch Senior），並拜會參議長包和康（Hokkons Baules）及眾議長安薩賓（Sabino Anastacio），同（21）日下午赴帛琉葛拉州（Ngaraard）出席我國援建社區中心的落成剪綵儀式。

另外，為回應惠恕仁推動「台帛安全旅行圈」（travel bubble）的倡議，外交部透過交通部觀光局協助，特別邀請我國旅遊業者隨團前往帛琉勘察，並將在帛琉政府協助下前往熱門景點洛克群島（Rock Islands）等地踩線，評估未來實施台帛安全旅行圈，開放兩國觀光旅遊的可能性。

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▲ 外交部長吳釗燮率團出席帛琉正副總統就職典禮惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）就職典禮。（圖／外交部提供）
 
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