亞洲盃／遭PLG質疑無防疫政策 籃協反擊：退訓製造對立
體育中心/綜合報導
2021-01-20 12:51:42｜2021-01-20 12:52:57
關於昨天P.League+的聲明，今天籃協展開反擊，直言亞洲盃男籃資格賽分組賽事第三階段相關防疫計畫及返國檢疫措施等，均已呈報教育部體育署送審中，PLG聯盟不應公開質疑籃協派隊參賽卻未有防疫政策。
籃協指出這次的防疫計畫相關資料，已經於109年12月28日函報教育部體育署審核中，體育署也將於1月22日開會審理本計畫，目前正在等待會議結果，全力配合主管機關及政府防疫政策執行。另外籃協也表示在疫情期間，辦理各項體育競賽活動或是出國參賽，都必須先行提送防疫計畫至教育部體育署審核，因此協會無法在計畫尚未審核通過前片面公布。也批評PLG聯盟不應在此時公開質疑協會對於球員出國參賽卻未提出防疫政策與配套措施，造成球員與媒體誤解，更引發球迷批評。
今早國際籃總(FIBA)正式來函，並指出由於中華男籃未參加去年11月第二階段的賽事，因此懲處16萬瑞士法郎(逾新台幣500餘萬元)並扣積分2分，如第三階段配合參賽懲處將減半。
籃協表示面對此壓力下，他們必須依照FIBA頒布之各項組訓流程，公告24人培訓球員大名單，並辦理開訓作業，也強調有和日本籃協反映，疫情嚴重為顧及參賽職隊員健康與安全，建議賽事是否可延期舉辦。籃協最後在聲明中寫道，「中華男籃自1月12日報到起，在不影響SBL、PLG兩聯盟比賽時間下，共安排三次團隊練習，PLG聯盟應尊重國家隊徵召作業，參與訓練並不等於一定要出國參賽，教練團遴選國手必將球員意願擺在第一位，聯盟此時宣布所屬球員以集體請假方式退訓製造對立，實非國內籃壇之福。」雙方隔空開火的氣氛濃厚。