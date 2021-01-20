帛琉總統就職只邀台灣！吳釗燮加強版「5+7」專案成行
記者劉雅文/台北報導
2021-01-20 15:39:58
外交部今（20）天表示，部長吳釗燮以總統特使身分前往帛琉，要來出席帛琉新任正副總統及國會議員的就職典禮，並且使用「5+7加強版自主健康管理」專案出行。
指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，帛琉只有邀請台灣，後來總統決定派吳部長擔任特使，先前指揮中心也派了5人的先遣團，其中包含兩名疾管署的防疫醫師，來前往當地勘查，並且返台後提出完整分析跟報告，經過各組研商跟專家會議討論後，決定採行「加強版自主健康管理」。陳宗彥解釋，加強版自主健康管理，是指返台後自主檢康管理5天，5天後採檢，陰性後再進行7天一班自主健康管理。目前確定這回派出的5人特使團，包含部長吳釗燮，都將採用這個專案進行。甚至未來不排除會評估將這個方式，擴大到帛琉外交泡泡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。