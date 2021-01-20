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亞洲盃／不滿PLG請假不來訓練　沈董：出國前應尊重徵召

記者黃建霖/綜合報導

2021-01-20 16:01:28｜2021-01-20 16:10:39

籃協在組訓的皓宇國際籃球培訓中心召開記者會，解釋目前中華男籃組訓情況
▲籃協在組訓的皓宇國際籃球培訓中心召開記者會，解釋目前中華男籃組訓情況。（圖／林建嘉攝）
PLG全部被徵召的球員，缺席亞洲盃資格賽的集訓，讓這幾天籃協和PLG各自透過官方聲明交火。而今天籃協也在組訓的皓宇國際籃球培訓中心召開記者會，九太科技董事長沈會承在會中表達自己立場，除了表達力挺國家隊組訓之意，也坦言不滿PLG執行長「黑人」陳建州透過媒體亂放話。
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本月籃協發布了亞洲盃的組訓名單，PLG所屬的12位球員全部請假缺席，聯盟官方也發文表示此舉是顧及球員的健康考量，引起外界的熱議，看法相當兩極。
今天稍早時後，中華籃協收到國際籃總(FIBA)的行文通知，將針對中華隊第2階段賽事缺席罰款約500萬元台幣，以及扣積分2點，也讓籃協方面承受非常大的參賽壓力。

沈會承今天在記者會表示，他對於昨天陳建州接受媒體採訪時的說法很不滿意，「上次沒有參加被罰錢，這次組訓不管疫情再怎麼嚴重，但要是國際籃總規定比賽必須要去，那籃協就要準備去參加。而既然協會徵召我的球員參加，那我們就沒有拒絕的權利，好像黑人才顧及他球員的權利，我們都沒有，那是不對的。」

沈董之後更直截了當的說「今天在疫情情況下，可以表達對球員的關心，但還沒出國以前你是不要尊重中華隊的徵召？難道因為怕死難道就不去了嗎？」另外，他還說自己從來沒有指名罵PLG什麼，但陳建州卻多次在受訪時吃SBL豆腐。

而中華籃協副秘書長李雲翔則解釋說，無故或沒有正當理由拒絕接受徵召，籃協將會先召開選訓會議討論，之後會視情況嚴重性送紀律委員會，不過在疫情情況下會斟酌考量。
「籃協開大門歡迎PLG來談防疫的事情，但是他從媒體放話，對彼此都不好。國家隊徵召是協會最重要工作，沈董全力支持我們，怎麼會變現在不打是對的？」李雲翔在會中激問道，現在也是在國內集訓而已，前來參加應不至於危及球員健康。
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