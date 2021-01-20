亞洲盃／「要犧牲我跟他們一起」　沈董毛遂自薦帶隊赴日

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沈董澄清，他覺得可以有不同的意見，但兩聯盟和籃協不該互相傷害，「你可以發聲明做你們PLG的決定，但SBL和這沒關係，不要講到我們。你要不要支持籃協、要不要讓球員請假是你們的權利，但我們來參加還要被批評，這不對。你等於是往我們SBL球團潑髒水。」
沈總生氣的說，陳建州今天透過各種方式想聯絡自己，但他目前都沒有回應，也希望媒體能平衡報導。「我們沒有在鬥爭，我們只是支持中華隊而已。」
如果PLG此後仍然不願意接受徵召，那屆時可能赴日參賽的中華隊球員都會以SBL為主，那賽季將如何來因應？對此沈董說各隊一定全力配合，至於後續是要延賽還是怎麼解決，會找各球團來討論，一切都可以商量。
至於陳建州質疑的「他們發聲明當然可以發得很漂亮，當然我也可以這麼說，可是他們球團支持，有沒有問過球員呢？」，對此沈董嗆聲說，「球員的想法就能代表SBL球團嗎？」個人的發言只代表個人意見，但若他身體健康，籃協徵召他、他能拒絕嗎？
「我們國際賽的成績已經慢慢的在往下降了，我們也希望未來能越來越好，結果我們(比賽)連參加都不參加，那像話嗎？」沈會承坦言球員私底下確實有聲音是因為疫情而不想參加，但國家從小培養這些球員，應該要對國家隊多一點尊重，畢竟中華籃協是有法規的，應該遵守。