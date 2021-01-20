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川普4年留下對台政治遺產　外媒預測拜登「保溫不升溫」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-20 18:30:54

▲美國大選各州選舉人團投票結果出爐，拜登確定以 306 票贏過川普，將於明年初入主白宮。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登政府即將於1月20日正式就職，外界關注在川普時期快速升溫的台美關係，未來是否會進一步加強。（圖／美聯社／達志影像）
美國第45屆總統川普即將於當地時間週三（20）正式卸任，由當選總統拜登（Joe Biden）率領的團隊上台。過去4年，川普政府與中國當局有諸多交鋒，包括貿易戰、關閉駐成都總領事館以及制裁中國科技龍頭等，其中也包括許多牽涉到台灣議題的政策。外國媒體分析，拜登政府未來可能不會像川普時期一樣快速升溫美台關係，但也不會急速降溫至廢除前任留下的政策。
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BBC中文網》19日回顧過去4年川普執政時期留下的政治遺產，特別是在台灣議題上的舉措。在川普卸任倒數時間中，國務院於1月11日宣布取消所有「交往限制」，雖然駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台未能成行，但也透過視訊與總統蔡英文對談。18日至19日的世界衛生組織（WHO）執行委員會議程上，美國代表也再次呼籲讓台灣以觀察員的身份參與組織。
▲美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly
▲美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原訂14日會見蔡英文，後因國務院取消所有行程，改以視訊會談。（圖／總統府提供）
報導引述分析指，川普4年來留下的對台政治遺產，為拜登提供了與中國對弈的籌碼，能夠在其他爭議上與北京討價還價，學者認為台灣等民主盟友是拜登面對中共威脅最有力的武器，但同時也為新任美國政府帶來艱鉅的挑戰。

《BBC》分析，過去4年川普的對台政策打破許多常規，在1979年美國與中國建交後，川普2016年首次以總統身分接受蔡英文的賀電，並在任期內通過11項對台軍售，也是1979年以來對台軍售案數量最多的美國總統；根據《台灣關係法》，美國有義務向台灣提供防禦性武器，但是自從老布希（George H.W. Bush）之後，美國再也沒有批准對台出售戰鬥機，直到川普才賣出F-16。

川普任內到訪台灣的官員層級也不斷升高，背後的因素也和新冠肺炎（COVID-19）疫情有關，台灣在防疫表現上傑出，2020年8月衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪問台灣；新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級訪問學者唐安竹（Drew Thompson）認為，在歐巴馬時期的經驗上，外界學到了頭中國所好行動，並不會在政策上有所獲利，例如中國在歐巴馬執政初期快速於南海進行軍事擴張，諸多因素使得歐巴馬在2012年將政策重心「重返亞洲」。

▲美國現任衛生部長阿薩爾率團訪台４天，美國對台灣這樣「高規格」的支持，我方究竟該如何看待？(圖/總統府提供)
▲美國川普政府時期的衛生部長阿薩爾，2020年率團訪台４天，展現美台在公共衛生議題上的夥伴關係。（圖/總統府提供）
《BBC》認為，再拜登政府即將上任前夕，美台關係還未出現任何鬆動跡象。2020年年底川普簽署的《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020）強調協助台灣有意義參與國際、支持對台軍售。

全球台灣研究中心（GTI）研究員張倚維表示，川普透過一連串法案，意圖迫使拜登繼承自己留下的（台灣）海峽政策，並試圖讓這份政治遺產在未來數十年的美中競爭中凸顯，川普的政策證明，美國實際上可以容忍更緊張的美中關係，甚至假設如果沒有對台軍售的壓力，中國給予美國市場准入及產業政策改革等第二階段（貿易）談判（開出的條件）。

張倚維分析，未來如何處理這份遺產是拜登的挑戰之一，目前拜登團隊因為交接工作上的阻礙，尚未全面掌握美國政府既有的協議、承諾，而國務院取消美台交流限制，給了拜登陣營一個機會創造自己的溝通框架。過去拜登也多次傳達過支持台灣的立場，包括國務卿人選布林肯（Antony Blinken）、印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等人，遵循或打破川普的舉措都是必須深思熟慮的重要決策。

其他學者指出，拜登在處理台灣問題時應該會更加謹慎，避免將台灣當作籌碼與中國發生熱衝突。預測拜登不會進一步提升美台關係，也不會廢除前任政府的政策，台灣在美中關係的角色未來可能重要性下降，但雙方實質連結卻有可能上升。
▲外媒報導，美國總統當選人拜登將找前副國務卿布林肯出任國務卿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲布林肯出任拜登政府國務卿，其先前受美國媒體訪問時強調拜登政府對民主台灣的支持。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
 
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