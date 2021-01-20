川普4年留下對台政治遺產　外媒預測拜登「保溫不升溫」

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報導引述分析指，川普4年來留下的對台政治遺產，為拜登提供了與中國對弈的籌碼，能夠在其他爭議上與北京討價還價，學者認為台灣等民主盟友是拜登面對中共威脅最有力的武器，但同時也為新任美國政府帶來艱鉅的挑戰。
《BBC》分析，過去4年川普的對台政策打破許多常規，在1979年美國與中國建交後，川普2016年首次以總統身分接受蔡英文的賀電，並在任期內通過11項對台軍售，也是1979年以來對台軍售案數量最多的美國總統；根據《台灣關係法》，美國有義務向台灣提供防禦性武器，但是自從老布希（George H.W. Bush）之後，美國再也沒有批准對台出售戰鬥機，直到川普才賣出F-16。
川普任內到訪台灣的官員層級也不斷升高，背後的因素也和新冠肺炎（COVID-19）疫情有關，台灣在防疫表現上傑出，2020年8月衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪問台灣；新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級訪問學者唐安竹（Drew Thompson）認為，在歐巴馬時期的經驗上，外界學到了頭中國所好行動，並不會在政策上有所獲利，例如中國在歐巴馬執政初期快速於南海進行軍事擴張，諸多因素使得歐巴馬在2012年將政策重心「重返亞洲」。
《BBC》認為，再拜登政府即將上任前夕，美台關係還未出現任何鬆動跡象。2020年年底川普簽署的《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020）強調協助台灣有意義參與國際、支持對台軍售。
全球台灣研究中心（GTI）研究員張倚維表示，川普透過一連串法案，意圖迫使拜登繼承自己留下的（台灣）海峽政策，並試圖讓這份政治遺產在未來數十年的美中競爭中凸顯，川普的政策證明，美國實際上可以容忍更緊張的美中關係，甚至假設如果沒有對台軍售的壓力，中國給予美國市場准入及產業政策改革等第二階段（貿易）談判（開出的條件）。
張倚維分析，未來如何處理這份遺產是拜登的挑戰之一，目前拜登團隊因為交接工作上的阻礙，尚未全面掌握美國政府既有的協議、承諾，而國務院取消美台交流限制，給了拜登陣營一個機會創造自己的溝通框架。過去拜登也多次傳達過支持台灣的立場，包括國務卿人選布林肯（Antony Blinken）、印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等人，遵循或打破川普的舉措都是必須深思熟慮的重要決策。
其他學者指出，拜登在處理台灣問題時應該會更加謹慎，避免將台灣當作籌碼與中國發生熱衝突。預測拜登不會進一步提升美台關係，也不會廢除前任政府的政策，台灣在美中關係的角色未來可能重要性下降，但雙方實質連結卻有可能上升。