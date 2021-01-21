桃園疫情重創南門市場 攤商：記者比人客還多
記者李春台/桃園報導
2021-01-21 16:37:51
部立桃園醫院發生群聚感染案，其中染疫護理師夫妻(案863、864)確診足跡曾至桃園南門市場採買，消息一出重創這個桃園最老的傳統市場。雖然經過昨日休市一天全面大消毒，今(21)日上午南門市場一早開市，卻不見往日擁擠人潮，許多攤商大嘆買氣只剩一成，「比颱風天還慘」、「記者都比客人多」。有些攤商乾脆選擇再休息一天，希望人潮能慢慢回籠。
雖然昨天已經全面消毒，但受到確診者曾來過的消息影響，南門市場今天的來客人數真的寥寥可數，原本停滿機車的文化街，今天也空空盪盪十分冷清。有菜攤表示，自己早上4點就來準備擺攤，結果到了11點半，「來攤位上採訪的記者比客人還多」，她還傳了簡訊跟兒子說「都沒人，南門市場掛了」，大嘆在南門市場做生意這麼多年，「從來沒看過南門市場這麼可怕的景象 」、「比颱風天還慘」。
另外一家麵攤小吃業者說，政府公布確診者到南門市場停留約1個小時，但那天剛好是星期六，光排隊停車、走進市場可能就佔了40分鐘，加上是中午時段，大家都很忙，根本沒人會跟她們(確診夫妻)聊天，頂多買個東西拿了錢就走了，而且消息傳出後，南門市場已經消毒過兩次，「這個環境已經很安全了，大家都有戴口罩，相對安全的，又不像以前那樣人擠人，這個時候最安全了。」
還有業者自備一大桶酒精，放在攤位上提供採買民眾自行使用，他無奈表示，確診者足跡公布後，今天重新開市，「生意影響超大!至少掉了8至9成」，不過他樂觀的說，路遙知馬力， 客人會慢慢適應回來的，「不用怕，我們這邊不是疫區，確診者只是路過，而且每個人都有戴口罩，我們把消毒防疫工作都做好了。」
為提高防疫等級，桃園市府也計劃將傳統市場納出強制戴口罩場所規範，最快一周後公告，在宣導期後，民眾進入傳統市場未戴口罩，勸告不聽者可處以3000元至1萬5000元不等罰鍰。
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