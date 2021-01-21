寒假首檔開紅盤 「木棉花muse動漫淘樂園」登場掀風潮

各級學校陸續放寒假，台中新光三越百貨搶攻年輕族群商機，今天起舉辦「木棉花muse動漫淘樂園」動漫展，去年火紅一整年的《鬼滅之刃》百樣新品上市外，另有超應景《轉生史萊姆》新春拍照區，首日即掀起動漫迷打卡風潮。

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動漫迷看過來！今天起至2月16日的動漫迎新春活動，共規畫四大主軸，包括熱作新品88折、熱門單品下殺5折起、六款破盤價新春福袋、展場單筆消費滿2000元現折200元等優惠，更有五檔動畫合影區提供粉絲拍照打卡。

▲「木棉花muse動漫淘樂園」登場首日掀風潮，吸引放寒假年輕族群湧入搶購。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.21)

其中推薦於1月28日至2月3日特價品項，《鬼滅之刃》炎柱潮流T-Shirt，支持大哥必收款，烈焰般的紅色超亮眼，快將炎柱精神穿身上。還有保證優惠的熱銷單品，諸如《進擊的巨人》雙面翻轉抱枕、《Hunter》郵差包及《夏目友人帳》木質筆筒螢幕架，因為下殺5折破盤價，大為搶手。





不只如此，展場限定的六款熱作新春大禮包，《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《JOJO 的奇妙冒險》、《夏目友人帳特別上映版-喚石與可疑訪客》、《請問您今天要來點兔子嗎?》與《刀劍神域》，內有市價破千的豐富商品組合，均一價680元，也成了搶購熱銷品。



▲「木棉花muse動漫淘樂園」動漫展，打造「鬼滅之刃」場景。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.21)





搜刮商品同時，動漫淘樂園打造的5個動漫場景，如《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，中式喜氣洋洋迎新春場景，以及《請問您今天要來點兔子嗎?》的情人節咖啡廳，超符合節慶拍照氛圍，拍照打卡人龍看不見尾巴。