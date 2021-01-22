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影／「全球獨家」迪士尼奶嘴玩偶！限量預購搶先看

生活中心／綜合報導

2021-01-22 11:00:00

▲迪士尼奶嘴玩偶！限量預購搶先看（圖／資料照片）
▲迪士尼奶嘴玩偶！限量預購搶先看（圖／品牌提供）

風靡媽媽圈的Nookums「龍蝦哥」，相信大家應該不陌生！打造經典喜劇港片《與龍共舞》中，知名台詞「義大利名師sit down please」的作品，讓寶貝穿上「龍蝦裝」變身嬰兒界的時尚小巨星。

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▲風靡媽媽圈的Nookums「龍蝦哥」，相信大家應該不陌生！（圖／品牌提供）
▲風靡媽媽圈的Nookums「龍蝦哥」，相信大家應該不陌生！（圖／品牌提供）

然而，這一次再度掀起熱烈的討論話題啦！「迪士尼授權」推出全球獨家款式搶先曝光，萬年不敗、大人小孩都愛的米奇與米妮，真的萌翻天！心動到忍不住想一起打包帶回家。

現在已於「YODEE 優迪嚴選」官網開放預購。2021/01/25起 全國實體通路也能預購啦，包括全國連鎖通路-大樹藥局、北部-卡多摩、中部-麗兒采家、東部-可愛婦嬰用品、南部-名媛婦幼 ; 愛兒麗婦幼用品等通路，讓家中寶貝萌翻天。

▲專門為寶寶設計的安撫玩偶，都是手工一針一線地製作。（圖／品牌提供）
▲專門為寶寶設計的安撫玩偶，都是手工一針一線地製作。（圖／品牌提供）

專門為寶寶設計的安撫玩偶，都是手工一針一線地製作。經過嚴格的程序，配合細緻的縫紉技術，高品質的把關都是為了呈現最好、最可愛的款式。由於純手工精心縫製，首發數量有限，限量款式一定是先搶先贏啦！

▲身為迪士尼的忠實粉絲，對於他們的「白色手套」一定不陌生！（圖／品牌提供）
▲身為迪士尼的忠實粉絲，對於他們的「白色手套」一定不陌生！（圖／品牌提供）

身為迪士尼的忠實粉絲，對於他們的「白色手套」一定不陌生！在1929年時，米奇就已經開始在短片中戴著白色手套表演，漸漸地成為個人特色。

▲Nookums
▲Nookums 安撫奶嘴玩偶相當用心還原米奇＆米妮最經典的白色手套（圖／品牌提供）

因此，Nookums 安撫奶嘴玩偶相當用心還原米奇＆米妮最經典的白色手套，還特地搭配寶寶造型的專屬圍兜，討喜的指數又更高呢！

▲Nookums
▲Nookums 安撫奶嘴玩偶除了可愛，功能性也很實用！（圖／品牌提供）

Nookums 安撫奶嘴玩偶除了可愛，功能性也很實用！利用前端的「專利矽膠圈」環套住奶嘴，圈環加上安撫玩偶的輔助，讓頂在寶寶口中的奶嘴不容易掉落。當然，使爸媽能更快速、方便找到奶嘴。只需要1～2秒的時間，就能立即安撫哭鬧中的寶貝喔！

▲讓米老鼠情侶檔陪你們曬恩愛，開心迎接浪漫的2021年吧！（圖／品牌提供）
▲讓米老鼠情侶檔陪你們曬恩愛，開心迎接浪漫的2021年吧！（圖／品牌提供）

米奇與米妮相親相愛的幸福模樣眾所皆知，邀請粉絲加入放閃行列，如果剛好是迪士尼控更是不能錯過！讓米老鼠情侶檔陪你們曬恩愛，開心迎接浪漫的2021年吧！

 

獨家限量「超萌奶嘴玩偶」已於【YODEE 優迪嚴選】
官網開放預購▸▸ https://bit.ly/3p1azmQ
★實體預購時間：2021/01/25
預購通路：
全國連鎖通路-大樹藥局
北部-卡多摩　中部-麗兒采家 東部-可愛婦嬰用品
南部-名媛婦幼 ; 愛兒麗婦幼用品……等
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