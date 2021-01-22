影／大貓「鬼祟喵手」伸進籠偷食　媽笑：別人比較好吃？

現在是吃碗裡看碗外？住在台北市的網友喵麻麻，愛貓的她家裡養了5隻貓，身為多貓家庭的鏟屎官，喵麻麻絕可是細心照顧每隻心頭肉的三餐伙食、絕對不會讓誰餓到，家裡最小的貓是幾個月大的小黑貓「麵麵」，喵麻麻都會讓牠在籠子裡獨自吃飯、避免被別隻大貓搶食。沒想到這天籠內的一碗幼貓食物香氣、竟引來一隻賊頭賊腦的三花貓「寞寞」、試圖一飽口福，究竟牠是否能如願嚐到呢？

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▲弟弟的罐罐比較香！（圖／FB@家裡的孩子授權）

× ▲弟弟的罐罐比較香！（圖／FB@家裡的孩子授權）

喵麻麻表示其實已經餵過三花貓「寞寞」，並強調大貓吃的罐頭等級還比幼貓好，寞寞明明已經吃飽、卻暗自盤算著「偷食計畫」，只見牠鬼鬼祟祟爬上小貓「麵麵」的籠子，雙眼鎖定遠在天邊近在眼前的碗，接著努力伸出「毛毛手」不斷偷挖碗裡的肉肉，抱持著能撈一口就是一口不放棄的心態，這幕全都被喵麻麻撞見，錄下整個犯罪過程、笑到不行直呼：「寞寞總是覺得別人碗裡的比較好吃！」寞寞心存別人的比較好的心態，只要是麵麵的食物牠都很想吃呢！先來看看影片！

目前5個月的黑貓弟弟麵麵是家裡排行最小，而1歲半的貓姐姐寞寞排行第二小，喵麻麻說牠們兩隻正值屁孩年紀，天天上演打打鬧鬧，調皮的麵麵還會主動鬧家裡所有大貓，苦主有布偶大哥哥葉小喵、布偶哥哥樂樂、虎斑姐姐睏睏，每隻貓都會被牠騷擾、讓大貓對牠敬而遠之，看到牠能閃多遠就是多遠！



▲貪吃貓「寞寞」（圖／FB@家裡的孩子授權）

× ▲貪吃貓「寞寞」（圖／FB@家裡的孩子授權）

▲麵麵：尼這隻小偷貓，賞尼一拳！ 寞寞：可惡！本喵是靠臉吃飯的！ （圖／FB@家裡的孩子授權）

× ▲麵麵：尼這隻小偷貓，賞尼一拳！ 寞寞：可惡！本喵是靠臉吃飯的！ （圖／FB@家裡的孩子授權）

小黑貓麵麵是喵仔間貓的中途愛媽一手奶大的小貓，喵麻麻收編後發現牠呼吸系統不好、腸胃道更差患有乳糖不耐，讓喵麻麻格外照顧。其實小麵麵的名字是為了紀念另隻貓「倪麵麵」，牠也是黑貓被人用葡萄紙盒封裝丟掉，大聲喵喵叫讓小朋友發現撿起來交給大人、輾轉來到喵麻麻家，呼吸道感染時好時壞，倪麵麵很喜歡陪睡、非常會撒嬌！卻沒想到某天倪麵麵上完廁所卻不醒，這才發現牠去當小天使了，喵麻麻含著淚內心祝福倪麵麵能在天上無憂無慮。



▲只陪喵麻麻1個多月不幸成為小天使的「倪麵麵」（圖／FB@家裡的孩子授權）

× ▲只陪喵麻麻1個多月不幸成為小天使的「倪麵麵」（圖／FB@家裡的孩子授權）

喵麻麻於愛貓的粉專「家裡的孩子」分享三花貓寞寞偷食的行為，她在一旁目擊整個過程笑說：「寞寞：就是弟弟的比較好吃啦！麵麵表示：麻麻尼看姐姐啦～」影片讓網友看得哈哈大笑、有人說：「別人的最好吃！」、「為了吃不擇手段」、「抱緊處理」、「湯姆克魯喵」、「我好像在看動作片」、「動作熟門熟路看起來是慣犯」、「麵麵：尼有問過我嗎？」。（編輯：楊釆蓉）

▲現在頭好壯壯的小麵麵！（圖／FB@家裡的孩子授權）