謝章穎染紅頭髮！編排挑戰「可愛舞蹈」

謝章穎曾以電影《幸福城市》入圍金馬獎以及各大影展「最佳新演員」，演技備受肯定，而2021開春他又有最新短片《ME》跟大家分享，這部作品由台灣時裝設計師江奕勳ANGUS CHIANG首次跨界執導，謝章穎不僅展現演技，還大跳可愛舞蹈。

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《ME》演出陣容皆為一時之選，囊括謝章穎、曾敬驊、劉修甫、詹宛儒、李冠毅、蔡宜真、阿洛、小應、馬念先等實力派演員。謝章穎在片中飾演蔡佳勛，是一名18歲的單親男孩，經過社會洗滌的他，是團隊裡最成熟的小老大，為了更融入角色，導演安排將謝章穎的頭髮，局部挑染成鮮紅色，漂色上色都是大工程，足足花費超過5個小時的時間，殺青後，謝章穎還很捨不得剪掉狂野的紅髮。

▲《ME》演出陣容皆為一時之選。（圖／喜鵲娛樂）

除了造型大不同，拍攝2周的期間更是充滿挑戰，去年底拍片時，每天都是陰雨綿綿，因為場景橫跨金瓜石、烏來、萬里、陽明山荷蘭古道，在山區拍攝困難度更為辛苦，演員們都笑說這次是「體力活」，除了要拍戲，還要每天一起登高爬山！

▲謝章穎編舞挑戰可愛舞蹈。（圖／喜鵲娛樂）

短片裡的可愛舞蹈，也是由謝章穎以及李冠毅一起創作編排，大家一邊拍戲一邊參與導演的創作，也更加深了導演希望透過《ME》的故事，傳達出相信自己的精神：「這一路上除了與夥伴們的相互信任外，憑著信念也能找到你所相信的自己。」《ME》將於1/29（五）全台7家威秀影城獨家上映。