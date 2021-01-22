疫情狂燒卻等不到疫苗！不滿輝瑞延遲交貨 義大利擬提告
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-22 09:07:58
新冠肺炎疫情狂燒，各國都在努力搶疫苗，但美國輝瑞大藥廠（Pfizer）卻在本月中旬宣布，由於比利時的重要工廠須修整，原定的疫苗交貨時程也因此延遲，讓不少歐洲國家的疫苗接種計畫受到打擊，甚至引發多國不滿，其中義大利就揚言要對輝瑞採取法律行動。
綜合外媒報導，歐洲多國近日就疫苗交付問題，與輝瑞出現爭執。義大利政府負責抗疫的官員19日表示，輝瑞以重新裝配比利時廠房、長遠提升疫苗產量為由，削減疫苗交付量，本週就比約定的短少了29%，義國因此被迫重調疫苗分配計畫，經過與輝瑞代表的談判，結果也不甚理想，因此打算對輝瑞採取法律行動，將在未來幾天提出訴訟。報導指出，輝瑞與德國公司BioNTech合作研發的疫苗，12月下旬就獲准在歐盟使用，並在歐洲國家迅速推廣，義大利也於12月底優先提供給養老院的醫護及病患施打；但就在義大利打算從1月17日起開始分配第2劑疫苗時，輝瑞卻暫時減少了疫苗供應，打擊了義大利和歐洲其他地區的疫苗接種行動。
義大利並不是唯一提出抱怨的國家，德國衞生部長施潘（Jens Spahn）20日亦表示，輝瑞臨時通知要延遲交貨一事令人厭煩，至少有6個歐盟會員國對此事不滿，透過歐盟委員會要求輝瑞做出解釋。此外，加拿大也被告知由於廠房升級整修，下週將無法收到輝瑞交付的疫苗。
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