中警好「牛」 金牛御紅包袋贈民眾倡導春節安全
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-22 14:09:33
中市警一分局好「牛」!為因應110年加強重要節日安全維護工作、寒假及農曆春節的到來，特別設計了喜氣洋洋的御守造型的紅包袋，印有大大的Q版牛頭及大吉大利的圖示，並將「酒後不開車」、「交通安全行」等宣導標語印製在紅包袋上，發揮創意做成「御守」造型，除可當成紅包袋外，也可做為吊飾，增添春節喜氣。自1月23日(星期六)起，民眾即可至警一分局各派出所領取，手腳要快，發完為止!
中警一分局去年特製的金鼠紅包袋，民眾爭相領取，供不應求，幸運拿到的民眾皆大力稱讚，愛不釋手，警一分局為了不讓民眾失望，今年再次發揮創意，別緻的金牛御守紅包袋可望再次引起民眾迴響，自1月23日(星期六)起，民眾即可至警一分局各派出所領取，超限量供應，大家手腳要快，以免向隅。分局長孫太康也特別呼籲，民眾在尾牙、春節期間，三五好友都會相聚餐敘，席間如有飲酒，切勿酒後駕車，另外返鄉或外出旅遊前除應做好車況檢查外，並於期前妥善規畫行車路線，運用即時路況資訊可有效避免塞車。春節期間，該分局也將於臺中火車站、周邊道路各景點及人潮聚集處，如SOGO百貨公司、審計新村、勤美誠品及草悟道等處加強交通疏導，希望民眾在金牛新年期間開開心心出門，平平安安回家，並祝福大家有個Happy 牛 Year!