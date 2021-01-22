NBA／格林還沒達到最佳狀態 柯爾：他對勇士很重要
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-22 13:51:02
勇士球星Draymond Green季前確診新冠肺炎又受傷，錯過訓練營和熱身賽，直到開季第5場比賽才回歸，勇士主帥Steve Kerr認為子弟兵還沒達到最佳狀態，能打出現在的表現是令人鼓舞的。
Green開季至今出賽10場場均得分僅4.8分、4.9籃板、1.2次抄截，均遠低於生涯平均，僅6.8助攻高於生涯平均。投籃命中率更慘，僅35.6%，三分球為25%也都是近5賽季的新低。不過Kerr不著急，「我認為Green還沒達到最佳狀態，因此我認為能看到他打出表現很令人鼓舞，畢竟不久前他才把腿傷養好。」
「我想Green正意識到他對這支隊伍有多麼重要。」Kerr繼續說道，「他很積極，在場上非常激動，看到他如此表現，我也跟著很激動。」勇士目前以8勝6負牌在西區第5，以這樣的陣容來說不算太差。
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