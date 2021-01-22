「田中窯」蜀葵花萬紫千紅 賞花陶藝品美食親子遊首選

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田中窯創意園區位於彰化縣田中鎮，由知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠從小熱愛玩泥巴，30多年來孜孜不倦創作，也致力推動陶藝培育下一代。他說，種子要在田裡才能發芽，『田中窯』就是他栽培種子的園地，也為田中小鎮帶來藝術風情，在彰化縣府文化局支持下，獲選「台灣工藝之家」。
田中窯是陶藝之家，隨著葉志誠推動「蜀葵花藝術節」，將花藝與陶藝結合，近年來名氣大噪。葉志成夫婦在田中鄉野遍植蜀葵花，打造秘密花園，每年一月到四月花季，百花怒放的閒觀花海，讓人驚艷。今年藝術節於元月23日登場，宣告追逐蜀葵花風潮再起。
田中窯流露濃濃復古風，這與葉志誠蒐藏許多老物件，諸如電視機、腳踏車和紅磚房打造出鄉村懷舊感有關。神奇的是，在懷舊風中，又因葉志誠夫婦彩繪繽紛圖飾點綴，樸拙中渲染的多彩氛圍，讓遊客好拍又好玩，連影星林心如都找上門，為新戲「她們創業那些鳥事」劇組取景。
探訪田中窯，別忘了細細玩賞葉志誠陶藝作品。他的作品多樣化，從小小茶杯到大型陶器都是創作題材，可說將藝術融入生活中。那組「那一年我們一起上小學」景觀陶藝，用陶土重現小學生上課景象，活靈活現，是遊客拍照打卡熱點。遊客若是技癢，可以現場體驗拉坏創作樂趣。
除此，春節期間正是賞花好時節。葉志誠說，蜀葵花又名一丈紅，是百花界巨人，最高可達3公尺，花季萬紫千紅很壯觀。賞花還有美食吃，田中窯提供農村風味餐，有古早味的桶仔雞、焢肉飯、三杯雞、烤雞腿飯，以及窯烤麵包、披薩，鬆餅等，飯後來杯香醇濃郁咖啡，或是美味可口氷淇淋，保證幸福滿滿，為這趟田野逍遙遊畫下美