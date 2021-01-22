「田中窯」蜀葵花萬紫千紅 賞花陶藝品美食親子遊首選

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▲春天正是蜀葵花盛開季節，「田中窯」遍植2萬多株蜀葵花，萬紫千紅，百花爭艷。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)

× ▲春天正是蜀葵花盛開季節，「田中窯」遍植2萬多株蜀葵花，萬紫千紅，百花爭艷。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)

知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠

培育下一代。他說，種子要在田裡才能發芽，『田中窯』就是他栽培種子的園地，也為田中小鎮帶來藝術風情，在彰化

▲陶藝家葉志誠創作的「那一年我們一起上小學」景觀作品，用陶土呈現的小朋友，活靈活現，林心如新劇取景後，在網路瘋傳中。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)

× ▲陶藝家葉志誠創作的「那一年我們一起上小學」景觀作品，用陶土呈現的小朋友，活靈活現，林心如新劇取景後，在網路瘋傳中。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)

蒐藏許多老物件，諸如電視機、腳踏車和紅磚房打造出鄉村懷舊感有關。神奇的是，在懷舊風中，又因葉志誠夫婦彩繪繽紛圖飾點綴，樸拙中渲染的多彩氛圍，讓遊客好拍又好玩，連影星林心如都找上門，為新戲「她們創業那些鳥事」劇組取景。

▲走一趟田中窯，賞花陶藝品美食，是春節年假親子遊首選。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)

× ▲走一趟田中窯，賞花陶藝品美食，是春節年假親子遊首選。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)

葉志誠陶藝作品

他的作品多樣化，從小小茶杯到大型陶器都是創作題材，可說將藝術融入生活中。那組「那一年我們一起上小學」景觀陶藝，用陶土重現小學生上課景象，活靈活現，是遊客拍照打卡熱點。遊客若是技癢，可以現場體驗拉坏創作樂趣。

▲「田中窯」除蜀葵花萬紫千紅美景引人，園區打造農村懷舊風也是特色。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)

× ▲「田中窯」除蜀葵花萬紫千紅美景引人，園區打造農村懷舊風也是特色。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.22)

除此，春節期間正是賞花好時節。