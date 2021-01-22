寵愛自己聰明選　醫美龍頭教你辨真偽

迎接2021金牛年的到來，許多人都想展現煥然一新的自己，而非侵入式、修復期短的醫美療程更是多數消費者會特別注重的選擇，尤其又以近期最夯的醫美新寵「鳳凰電波」討論度最高；然而，在醫美產業的多重競爭下，甚至有不肖業者為了以低廉價格吸引顧客，使用來路不明的鳳凰電波療程儀器與探頭以降低成本，卻也因此讓效果打折，更提高消費者安全風險的疑慮。維格醫美提醒消費者，需特別認明經美國FDA、台灣衛福部認證的原廠儀器，在取得原廠儀器證書的認證診所與專業醫師進行療程，可以在療程施作前要求出示「原廠儀器證書」並「當面拆封」完整未開封探頭的外盒，用手機掃碼在外盒包裝上的防偽雷射標籤QR Code供辨識，以保障自身的權益。

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新一代電波拉皮新寵「鳳凰電波」，不僅療程時間大幅縮短25%，透過全新的智慧能量優化技術，可以準確地提供每吋肌膚最精準有效的能量。維格醫美擁有最多原廠培訓認證醫師，並與原廠合作取得原廠儀器設備，擁有「原廠儀器證書」可讓消費者於療程前安心辨識；此外，在療程開始前，消費者皆能用手機掃碼探頭外盒防偽雷射標籤上的QR Code，線上可立即確認使用原廠正貨。維格醫美集團董事長暨創辦人林銘德醫師與執行長林詠喬堅持使用原廠正貨確保醫療品質，在安全的環境下讓消費者變得更美。

▲維格醫美要求所有醫師、護理師以及諮詢師，都要接受原廠最新的訓練。（圖／資料照片）

主動請診所出示「原廠儀器證書」，並辨識原廠正貨認證3步驟：





1.當面拆封探頭外盒：原廠探頭外盒包膜完整，可要求「當面拆封」，不可重複使用。





2.辨識封口防偽雷射標籤：外盒包裝上下封口皆貼有Solta Medical®原廠防偽雷射標籤，標籤上下皆有“S”字母光學變焦影像，隨觀看角度，而有360度旋轉效果。





3.手機掃碼防偽雷射標籤QR Code：刮開紙盒下方封口標籤貼塗層、手機掃碼QR Code認證、系統驗證辨真偽。

▲維格醫美擁有最多原廠培訓認證的醫師，除了精進醫療技術和服務之外，也堅持使用原廠的醫療設備。（圖／資料照片）

▲維格醫美擁有最多原廠培訓認證的醫師，除了精進醫療技術和服務之外，也堅持使用原廠的醫療設備。（圖／資料照片）