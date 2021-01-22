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日星水間龍來台「偷騎民眾腳踏車」　意外變成電影海報

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-22 21:20:34

▲水間龍透露《燕》電影海報的背後故事。（圖／希望行銷）
▲水間龍透露拍攝《燕》電影海報的背後故事。（圖／希望行銷）
日本電影《燕》曾來高雄取景，導演兼攝影師的今村圭佑，與男主角水間龍今（22日）抽空接受台灣媒體視訊訪問，2人直呼想來台灣，也透露不少拍攝時的趣事。導演表示，電影在日本上映至今超過半年，意外釣出許多日本「哈台族」，透過電影一解無法去台灣旅遊的相思之情；水間龍則說，電影海報上他與另一位演員山中崇在高雄巷弄拍攝的照片，是他偷騎在路上看到的單車時被拍下的，沒想到竟意外成為電影主視覺。
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▲導演今村圭佑是知名攝影師，首次執導電影長片便選擇以台灣為舞台。（圖／希望行銷）
▲導演今村圭佑是知名攝影師，首次執導電影長片便選擇以台灣為舞台。（圖／希望行銷）
導演今村圭佑表示，在企劃階段時就想要創作與台灣和日本相關的故事，雖然自己並非混血兒，但是從小出身鄉下的他到都市生活，多少能理解主角的處境，他為此做了許多田野調查，除了理解台灣歷史背景和文化外，也多次來台勘景，跑遍全台後選定高雄作為拍攝地，除了充滿味道的海港風景與日本有共通之處外，也對高雄傳統市場濃厚的人情味印象深刻，水間龍補充說，有一次跟導演到高雄時，甚至有高雄民眾熱情邀請他們到家裡勘景，「從來沒想過台灣人會邀請完全不認識的外國人到家裡來！」
提到拍片時印象深刻的地方，水間龍除了難忘高雄的炙熱天氣和溫暖人情，他也提到拍攝期間發生的小趣事，開拍前幾天為了讓大家彼此熟悉，導演曾帶著他和山中崇穿梭在高雄大街小巷，同時隨手拍下許多照片，水間龍透露，電影海報其實就是當時他看見停在路邊的腳踏車時，一時興起和山中崇偷騎所拍的照片，「當時我們大概拍了有上千張，這些照片最後變成海報讓我非常驚喜。」

談到印象深刻的台灣美食，從小就曾多次來台灣玩的水間龍相當喜歡吃臭豆腐，他說：「導演第一次到夜市時買了一大盤臭豆腐，結果吃完一顆後就把剩下的全推給我吃了！」他也對刨冰回味再三，「高雄有種臉盆大，大概十個人才可以吃完的刨冰，在台灣其他地方都沒看過！」言談之間難掩對台灣的想念。

日本疫情嚴峻，演藝工作雖未停擺，但都必須在萬全防護下進行，今村圭佑導演表示，在拍攝現場大家盡量不聚在一起，吃飯的時候也禁止共餐，他自己則養成隨身攜帶綠茶的習慣，而水間龍則說自己除了拍攝工作外都宅在家裡，也因此胖了許多，他不忘跟台灣媒體推薦可藉由多吃納豆來增加免疫力的祕訣。《燕》1月29日在台上映。
▲《燕》1月29日在台上映。（圖／希望行銷）
▲《燕》1月29日在台上映。（圖／希望行銷）
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