日星水間龍來台「偷騎民眾腳踏車」　意外變成電影海報

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導演今村圭佑表示，在企劃階段時就想要創作與台灣和日本相關的故事，雖然自己並非混血兒，但是從小出身鄉下的他到都市生活，多少能理解主角的處境，他為此做了許多田野調查，除了理解台灣歷史背景和文化外，也多次來台勘景，跑遍全台後選定高雄作為拍攝地，除了充滿味道的海港風景與日本有共通之處外，也對高雄傳統市場濃厚的人情味印象深刻，水間龍補充說，有一次跟導演到高雄時，甚至有高雄民眾熱情邀請他們到家裡勘景，「從來沒想過台灣人會邀請完全不認識的外國人到家裡來！」
提到拍片時印象深刻的地方，水間龍除了難忘高雄的炙熱天氣和溫暖人情，他也提到拍攝期間發生的小趣事，開拍前幾天為了讓大家彼此熟悉，導演曾帶著他和山中崇穿梭在高雄大街小巷，同時隨手拍下許多照片，水間龍透露，電影海報其實就是當時他看見停在路邊的腳踏車時，一時興起和山中崇偷騎所拍的照片，「當時我們大概拍了有上千張，這些照片最後變成海報讓我非常驚喜。」
談到印象深刻的台灣美食，從小就曾多次來台灣玩的水間龍相當喜歡吃臭豆腐，他說：「導演第一次到夜市時買了一大盤臭豆腐，結果吃完一顆後就把剩下的全推給我吃了！」他也對刨冰回味再三，「高雄有種臉盆大，大概十個人才可以吃完的刨冰，在台灣其他地方都沒看過！」言談之間難掩對台灣的想念。
日本疫情嚴峻，演藝工作雖未停擺，但都必須在萬全防護下進行，今村圭佑導演表示，在拍攝現場大家盡量不聚在一起，吃飯的時候也禁止共餐，他自己則養成隨身攜帶綠茶的習慣，而水間龍則說自己除了拍攝工作外都宅在家裡，也因此胖了許多，他不忘跟台灣媒體推薦可藉由多吃納豆來增加免疫力的祕訣。《燕》1月29日在台上映。
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