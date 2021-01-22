《007：生死交戰》3度延期！恐掀大片改期骨牌效應

丹尼爾克雷格最後一次演出詹姆斯龐德的電影《007：生死交戰》，從去年4月兩度延期至今年4月，不過由於疫情尚未受到控制，片方宣布第3度延期，將改為今年10月8日上映，外媒預測，這將會掀起其他好萊塢大片改期的連鎖骨牌效應。

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其實自從去年《007：生死交戰》決定改期後，便有許多大片相繼跟著宣布延期，包括漫威《黑寡婦》、《永恆族》，以及《噤II》等，而《神力女超人1984》雖然也延期，但又決定在去年12月上映，可是票房不盡理想，讓許多大片開始擔心，不願意提早上映。

▲▼《黑寡婦》（­上圖）和《捍衛戰士：獨行俠》（下圖），也可能延期。（圖／《黑寡婦》、《捍衛戰士：獨行俠》劇照）

如今《007：生死交戰》又決定3度延期，相信又會讓其他電影也跟著順延，而且不只《黑寡婦》、《永恆族》、《噤II》，還包括《

》、《猛毒2》、《捍衛戰士：獨行俠》、《小小兵2：格魯的崛起》、《玩命關頭9》等，影迷們想要在戲院看這些大片，恐怕還得等等了。