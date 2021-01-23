巴西疫苗短缺　插隊接種事件頻傳

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雖然國家衛生監測局（Anvisa）今天批准布坦坦研究所使用進口中國原料在巴西生產的480萬劑CoronaVac緊急使用授權，印度血清研究所（Serum）生產的200萬劑牛津（Oxford）/阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗ChAdOx1nCoV-19也運抵巴西，巴西現有疫苗仍較聯邦政府制定的第一階段優先群體1500萬人所需劑量低許多。
面對目前的困境，巴西衛生高層建議各地政府將對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的第一線醫護人員，列為最優先注射疫苗對象。
但並非所有地方政府都接受建議，甚至發生非優先群體插隊接種疫苗的情況，成為法務部調查目標，諸如疫情已嚴重到醫療體系崩潰的亞馬遜州首府腦瑪斯（Manaus），就在發生2名年輕女孩插隊接種疫苗的投訴事件後，當地的免疫計畫從昨天起喊卡。
這2名女孩都是剛從醫學系畢業，出身瑪瑙斯地方望族，家族企業包括私人醫院和大學，她們在19日瑪瑙斯開始免疫計畫第1天就接受疫苗接種，然後在社群媒體上傳照片。
根據聖保羅州報（O Estado de São Paulo）報導，她們並非抗疫的第一線醫護人員，雖然通過市政府高考，但職位都不是醫生，而是行政經理。
巴西各地還有許多城市市長被懷疑插隊接受疫苗接種。諸如謝吉貝州伊塔比（Itabi）市長阿明塔斯（Júnior de Amynthas），年紀46歲，身強體健，也在19日最先接種疫苗。伊塔比有居民5000人，目前只接獲31劑CoronaVac。
阿明塔斯不屬任何優先群體，但他表示，很多人不相信疫苗的有效性，因此以身作則鼓勵民眾注射疫苗。
巴伊亞州康迪巴（Candiba）市長普拉多（Reginaldo Prado），現年60歲，不屬於優先群體，但也最先接受注射CoronaVac。
康迪巴有居民1.4萬人，接獲100劑疫苗。普拉多也在注射疫苗後上傳影片向民眾致歉，說明他的目的只是為鼓勵民眾接受疫苗接種。（編輯：黃自強）1100123