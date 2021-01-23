小小警「騎重機」體驗交通規則　員警到省三國交通宣導

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省三國小校長洪瓊媚表示，本次活動由校內二年級共120位學童參加，這年紀的孩子最為活潑好動，對各項事物均抱有極大好奇心，一不小心就可能誤入歧途，加上現今交通事故頻傳，往往導致人命傷亡及財物損失，期盼藉由好鄰居第二分局的協助，讓孩子從小就能建立正確的法制觀念。
交通組組長邱昭勳指出活動讓學童實際穿上「小小警察制服」，並拿起指揮棒在模擬路口指揮交通，藉由角色互換的方式，提升孩童對警察工作的認同及了解。此外，學童輪流騎乘「迷你警用大型重機車」進行模擬道路駕駛，從駕駛的視角了解穿越道路要領，並結合道路法規遊戲地墊，身歷其境學習標誌、標線及各項交通規則。
另以「滑板車」模擬大型車轉彎內輪差，讓孩童理解大型車視線死角區及內輪差可能造成的安全風險，養成與大型車輛保持安全距離的觀念。除交通宣導外，現場也設有治安宣導攤位，以仿真毒品向學童介紹常見新興毒品，目的就是提醒學童隨時保持警覺性，留意自身安全，不隨意接受已開封或他人送的飲料與食物，並輔以反詐騙及反霸凌等資訊，希望孩童不僅能保護自己，更能協助他人。分局長蔡元戎表示，本次宣導活動結合多個單位協力設計關卡，過程中包含實際體驗、攤位宣導及有獎徵答，以淺顯易懂的方式，讓小朋友學習到重要的交通及犯罪預防知識，期盼藉此讓法制與交通觀念向下紮根，各位學童未來也能成為守護治安，為民服務的警察生力軍。