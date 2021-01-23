做公益不嫌多 中市議長協助搬運足感心
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-23 14:46:37
台中市議長張清照今(23)日上午連趕兩場寒冬送暖活動，先到梧棲區頂寮里幫忙發送物資給低收入戶，一些愛心企業代表也到現場協助；張清照隨後趕往清水紫雲巖關心寒冬送暖活動，他說「做公益不嫌多，社會更溫暖」。
梧棲區頂寮里長鐘金水每年的年終舉辦寒冬送暖活動，今年有二十多家企業贊助物資，贊助的企業一年比一年多，今年超過半數是主動來贊助的，提供大批物資，多達三、四十項，「送好送滿、足感心」，鐘金水也特別感謝張議長每年出錢出力，還到現場協助搬運物資，讓這些清寒戶備感溫馨。張清照說，「持續做愛心就會有更多人加入，達到拋磚引玉的效果」這場寒冬送暖活動開始前，一家企業主親自趕到現場詢問鐘里長是否還需要物資；「天文船務公司」除了贊助物資之外，總經理胡釗也到現場協助發放物資；頂寮里社區發展協會理事長林錫植發動十多位志工一起到現場幫忙。
隨後張清照趕往清水紫雲巖關心寒冬送暖活動；紫雲巖發揮觀世音菩薩的救苦救難精神，每年年終發放超過十萬斤白米，每戶五十斤白米，還有二千元至五千元不等的關懷金，約有一、二千戶受益。
紫雲巖主委吳勝隆說，寺方的香火收入來自十方，取之於社會、用之於社會，年終的寒冬送暖會一直做下去，並加強文化活動，為社會安定祥和盡一份心力。另外，張議長除了參與今這兩場寒冬送暖活動之外，1月29、30日在清水服務處將舉辦寒冬送暖，發放物資及關懷金給清寒戶。