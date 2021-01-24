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中市稽查空污科技執法　開罰逾4500萬元

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-24 14:25:03

中市稽查空污科技執法　開罰逾4500萬元
▲台中市環保局運用紅外線熱顯像儀確認廢氣管線(圖／環保局提供2021.1.24)
台中市政府環保局為維護空品，推動藍天白雲行動計畫，以「先公後私、先大後小」為原則，運用人工智慧分析微型感測器數據，篩選潛勢熱區掌握可疑污染源，並立即派員運用紅外線氣體顯像儀等科學儀器揪出不法，去年共查獲159件違法案件，裁罰金額超過4,500萬元，空污季期間將持續成立專案小組，查獲污染即加重處分，守護民眾生活品質。
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環保局長陳宏益表示，市府透過微型感測器，監測污染潛勢區域的空品狀況，經確認地點後派員到場蒐證，運用紅外線氣體顯像儀、紅外線熱顯像儀及火焰離子偵測器等科學儀器查察證據，確認不法廠家偷排位置，尤以每年秋、冬受鋒面影響境外污染移入，全台進入空污好發季，期間更成立專案小組深度稽查，一經發現有違法污染案件，加重處分、絕不寬貸。

 

陳宏益指出，統計去年稽查成果，共查獲159件違反環保法令案件，總裁罰金額達4,508萬4,000元，其中專案稽查共查獲9件，總裁罰金額112萬6,000元；空污季期間，龍井區有3間工廠查獲無許可證就逕行操作，違反「空污法」第24條規定，依法告發並追繳空污防制費；另2間工廠於空污不良日查獲有污染行為，加重2倍罰鍰。

 

環保局說，去年訂定檢舉固定汙染源獎勵辦法，民眾檢舉經查證屬實，檢舉人可領取罰緩獎金5%、「吹哨者」更加倍提高至10%，鼓勵全民監督、檢舉公私場所不法行為，期藉此督促公私場所確實妥善操作設備、落實空污防制及響應市府各項管制作為，為空氣品質盡一份心力。

 
環保局指出，依空品監測資料顯示，台中109年PM2.5平均濃度為每立方米15.4微克，較108年17.7微克改善2.3微克，接近國家空氣品質15微克標準，空氣品質不良（AQI＞100）累積27天，較108年減少17天，兩項指標皆創歷年最佳；市府持續稽查不懈怠，落實各項環保措施，為提供市民良好環境品質努力。
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