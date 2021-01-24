iPhone拿掉耳機孔是敗筆？使用者吐心聲　2關鍵理由曝光

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「iPhone拿掉3.5mm孔是不是敗筆？」的文章表示，「Apple以注重用戶體驗出名，但拿掉3.5mm耳機孔真的問號欸，拔這個就讓用戶不方便啊，說啥要推廣真無線耳機就更好笑了，阿你留下耳機孔，要用無線的還是可以用啊，根本不衝突」，原PO更著說，「結果拔耳機孔，無線音質比不上同價位的有線耳機，硬要讓人帶轉接線，還不能同時聽音樂跟充電，五年過去了，是不是證明iPhone拔耳機孔是敗筆？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示心聲「以前如果忘了戴耳機，還可以去超商買的100多元的擋一下，現在忘了帶藍芽耳機，你會去再買一個 (至少499起跳的耳機)，還是直接聲音外放？」、「拿掉耳機孔是很失敗的設計，但不是敗筆，不得不說，最普遍的低延遲和高音質兩種通訊協定都不支援，我玩手遊完全無法接受聲音回饋延遲，所以本來用耳機玩的場合，現在就只好請路人稍微分享一下我遊戲聲音了」、「單說音質$499有線屌打Air Pods」、「我的公司在辦公室有一半的人戴AirPods，如果是PM跟業務這種要跟客戶溝通的，幾乎基本配備」、「身邊拿iPhone一半以上都買Air Pods了，你現在走在路上看超過5成都無線了吧」。
更有人點出了2點關鍵理由，取消耳機孔的原因分別為「防水係數」和「手機設計」，「這樣防水係數才可以提升，既然有藍芽可以替代，幹嘛不用？」、「從手機堆疊設計來看，保留3.5耳機孔是一種落後思維，妨礙天線、音腔甚至是電池的佔位安排」、「耳機孔是防塵防水中最難設計的一個部位，而且取消耳機孔後節省下的空間可以利用節省下的空間更換更大的揚聲器」。（編輯：王柏文）