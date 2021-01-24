高雄過好年　三鳳中街搶先起跑　配合防疫不試吃不試用

2021高雄過好年系列活動，今（24）日由三鳳中街搶先起跑，高雄市長陳其邁在鑼鼓聲天的舞獅群帶領之下，跟民眾拜早年，與現場所有嘉賓共同參與祈福天燈的儀式。活動也邀請有「亞洲美食天王」美號的陳鴻現場示範料理年菜。陳其邁說，現場配合防疫，不試吃、不試用，更重要的是要戴上口罩，也可以利用電商的方式採買。

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陳鴻這次以「HomeStyle」理念出發，鼓勵大家在家做菜，讓家人吃的安心也要吃出個人品味。設計菜單時，特別以「用廚房取代藥房」的概念，開發了二款「阿鴻上菜防疫創意食譜」，分別為「吉慶有餘新春樂小炒」以及「延年益壽鴻運花旗蔘養聲麵茶」。

▲三鳳中街年貨大街現場配合防疫，不試吃、不試用，民眾要戴口罩。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.24）

陳其邁也特別強調，不管是辦年貨，菜市場或者是餐廳，都要按照中央疫情指揮中心的規定，過程中不要試吃或者是試用，更重要的是要戴上口罩，也請衛生局還有經發局，在每一個年貨大街跟整個活動，都必須有完整的防疫計畫。另外，三鳳中街也有配合一些電商平台，可以利用電商的方式採買。





高雄市政府經濟發展局與三鳳中街也特別提醒民眾，請到三鳳中街採購年貨的民眾請務必戴口罩、做好防疫工作。購買年貨時不妨多家比較、選購台灣自產的商品，不但價位便宜公道，更能鼓勵台灣農產品的生產，並要注意商品的成份標示、製作及有效期限，才能買得便宜、吃得安心。