痛批全國疫情比不上保住黃捷 賴士葆轟蔡：失格的總統
新頭殼newtalk
2021-01-24 17:31:32
部立桃園醫院染持續擴大，截至今日已造成15例確診、1301人隔離。對此，國民黨立委賴士葆稍早於臉書指控，當台灣面臨這麼疫情的關鍵時刻，總統蔡英文卻二度呼籲要保住高雄市議員黃捷，不要被罷免掉，簡直是「失能的總統」。
賴士葆在臉書寫下，立法委員對於行政部門所提出的預算案可以提案刪減、凍結、主決議等，都是憲法所賦予的職權，立法院是合議制，執政的民進黨現在是絕對多數，他們如果不同意大可在朝野協商或是最後院會予以否決。但這個執政黨卻用網軍或綠媒來攻擊提案的在野黨立委或黨團。例如，最近他們在攻擊國民黨團提案凍結蕭美琴的30%交際費時，他們都忘了蕭美琴在當立委時(民國102年)也連署民進黨委員所提案刪減外交部對外機構運作所需1/3預算，其餘2/3業務費全數凍結，比起蕭美琴這種等同癱瘓外交部全部對外業務所需費用(形同廢掉外交部)，國民黨的提案與當時民進黨(包括蕭美琴)的提案相比簡直是小巫見大巫，還被1450與綠媒追殺。這不是雙標黨，什麼才是雙標黨？賴士葆痛罵，當產生新確診者時社會關心他的接觸史以及他的足跡，疫情指揮官陳時中對於藍營人士說出相關訊息就喊打喊殺說要重罰，但是對綠營人士做同樣行為則輕輕放下，甚至於陳時中自己無意間爆料他口中的北部某家醫院就是部立桃園醫院，按照S O P陳時中也應該受到重罰，結果沒有人敢去追究他的責任，一切船過水無痕，這就是正在進行式的「雙標政府」。
賴士葆說，現在因部立桃園醫院院內感染而造成有將近1000人被隔離，創史上最高。當國家面臨這麼大疫情的時候，蔡英文總統卻二度呼籲要保住黃捷、不要被罷免掉。換言之，在她心目中全國疫情的控制(例如疫苗如何盡速取得、且對醫護人員優先施打等)的重要性遠不如保住黃捷重要，這道地說明在蔡英文的心目中政黨的利益是遠高於國家利益的，這個總統不僅僅是大家所批評的「失格的總統」更是一個「失能的總統」。新聞來源為Newtalk 新頭殼