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春天氣息短暫報到！氣象局：下波冷氣團週四來襲

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-24 19:39:18

天氣
▲氣象局表示，未來一週春天氣息短暫報到，但週四、週五又乍暖還寒。（圖／NOWnews資料照）
今（24）日受到東北季風影響，各地早晚天氣轉涼，中南部日夜溫差大，中央氣象局在臉書專頁「報天氣」指出，近來天氣回暖開始有春天的感覺，明日起到週二白天各地少雨，但週四東北季風增強與冷氣團報到，北部、東半部雨增多、天氣轉涼冷，一直要到週末白天溫度才會漸回升。
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中央氣象局表示，明日早晨受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地大多為多雲到晴，東北部地區及大台北山區有短暫零星雨勢，中南部及馬祖週二清晨易有霧，上半週有短暫春天氣息報到的感覺。
▲近來天氣回暖開始有春天的感覺，明日起到週二白天各地少雨，但週四東北季風增強與冷氣團報到。（圖／擷取自「報天氣-中央氣象局」臉書專頁）
▲近來天氣回暖開始有春天的感覺，氣象局發布未來一週溫度趨勢。（圖／擷取自「報天氣-中央氣象局」臉書專頁）
但週二晚上開始直到週五，東北季風增強，週四有大陸冷氣團南下，北部及東半部雨增多，天氣轉涼冷，而中南部則為多雲到晴、日夜溫差大的天氣型態。氣象局表示，週六起冷氣團逐漸減弱後，白天溫度漸回升，各地大多為多雲到晴，但仍要注意日夜溫差大，尤其心血管疾病管者應更加留心天氣變化，並提醒民眾在使用瓦斯及熱水器部分，要記得保持通風、小心安全。
另外，天氣回暖有霧氣出現，中南部及馬祖地區還是有霧發生的機率，用路人在行車時請注意安全，有搭機需求民眾務必留意相關的航班資訊。
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