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準新娘嫁妝一間房！男「怕被笑入贅」　全場嘆：何必在意

編輯中心/綜合報導

2021-01-24 22:07:39

▲泰國一名女子苗苗的老公，竟然背著她偷偷和其他女人結婚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有一名網友提到，與女友論及婚嫁，才真正認知到「對方家境很好」，岳父母更準備好一間房當作嫁妝。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
情侶之間若準備步入婚姻，雙方的家庭經濟背景差異，不免會被拿出比較。就有一名網友提到，與女友論及婚嫁，才真正認知到「對方家境很好」，岳父母更準備好一間房當作嫁妝，這也讓他壓力倍增，更怕「被笑是入贅」，不過貼文曝光後，許多人則抱持正面態度，更有相似的人分享經歷。
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一名網友在臉書《爆廢公社二館》上訴苦，「如果你有一個年齡相仿的女友，兩人感情很好，論及婚嫁時，才發現女友收入雖然比自己低，但家境卻很好」。
原PO繼續補充，「女方家拿出的嫁妝是一間房子，地點在他們家附近，也不用冠妻姓，小孩姓氏再討論，但可能會被周遭人笑入贅、吃軟飯，其實我也知道這算不算入贅，但有些人就是會笑」。

▲原PO擔心與女友結婚後，會被周遭人笑入贅。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）
▲原PO擔心與女友結婚後，會被周遭人笑入贅。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）
貼文曝光後立刻引發討論，不少人也紛紛回應打氣，「人生是自己的，為何要為別人的嘴活」、「有什麼好笑的？她愛你就是你的底氣，持續努力就很棒了」、「在一起的是你們，為什麼要在乎別人的嘴」。
另外也有相似遭遇的過來人回應，「我現在也住在太太家，現在結婚九年多了，一直都沒遇到你所說的問題，何必在意別人說什麼」、「我前妻從我到離婚，從沒有上班過。他家經濟也比我好。前岳母也沒有給我好臉色看，我也是負責任的娶了」、「其實我覺得都是自己自尊心在作祟、我老公偶爾也是會有這小聲音出現，但在對外方面他是很力挺和驕傲娘家的事業」。（編輯：潘毅）
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