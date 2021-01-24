部桃擴大居家隔離5千人！朱學恒怒嗆：別為了面子不鎖國

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此外他也質疑中央為何不鎖國，「不要再讓各種阿里不達的外國人進台灣，不要再增加醫護負擔！」，接著以案883與案884兩例境外移入的外國人表示，「在我國疫情越來越嚴重，世界各國病毒異變的時候，為什麼還要為了台灣面子問題不鎖國？」，更痛批「是誰這麼信心十足做的決定，讓一個染病確診不過才23的外國人可以堂而皇之闖過國門，威脅我國的醫護安全跟防疫能量？是不是太輕忽了？」。
朱學恒強調，「我們講了又講應該把居家檢疫增加到21天，結果這個美國女學生根本就過了居家檢疫期間之後可以接觸到別人，自費檢驗才確診，如果她沒有自費檢驗就可以到處走了還會接觸多少人？而且陰性報告效期過了為何可以進台灣，有沒有特權為什麼沒人敢提問？」。
事實上，陳時中在12月30日就宣布防疫升級控管，入境限制再加嚴，非本國籍者在1/1零時起暫緩入境，本國籍1/15起返台除了要提供陰性證明，要全部進入防疫旅館或集中檢疫，居家檢疫一戶只能有一人。（編輯：楊智傑）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。