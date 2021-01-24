部桃擴大居家隔離5千人！朱學恒怒嗆：別為了面子不鎖國

衛福部桃園醫院爆發群聚案，中央疫情指揮中心指揮官陳時中24日接連宣布，部桃全面紅區警戒，更擴大回溯自1月6日至19日部桃的出院病患、同住者、陪病者及案889就醫的接觸者，即日起居家隔離14天，滿14天者將採檢，影響對象初估可到5千人。對此「宅神」朱學恒則在臉書直播上怒批中央防疫措施，更質疑不鎖國的結果就是徒增國內醫護的負擔。

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朱學恒稍早在臉書直播，並發文表示去年台灣的防疫記者會公開透明有問必答，「結果現在被側翼弄到粉飾太平、歌功頌德」，接著更表示真正的挺醫護他絕對支持，「防疫津貼趕快發，不要再東扣西扣找理由，快發！給他們更多武器、更多休息時間！」。

此外他也質疑中央為何不鎖國，「不要再讓各種阿里不達的外國人進台灣，不要再增加醫護負擔！」，接著以案883與案884兩例境外移入的外國人表示，「在我國疫情越來越嚴重，世界各國病毒異變的時候，為什麼還要為了台灣面子問題不鎖國？」，更痛批「是誰這麼信心十足做的決定，讓一個染病確診不過才23的外國人可以堂而皇之闖過國門，威脅我國的醫護安全跟防疫能量？是不是太輕忽了？」。

▲朱學恆臉書指出 「不要再讓各種阿里不達的外國人進台灣，不要再增加醫護負擔！」。 （圖／翻攝自臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》）

朱學恒強調，「我們講了又講應該把居家檢疫增加到21天，結果這個美國女學生根本就過了居家檢疫期間之後可以接觸到別人，自費檢驗才確診，如果她沒有自費檢驗就可以到處走了還會接觸多少人？而且陰性報告效期過了為何可以進台灣，有沒有特權為什麼沒人敢提問？」。

事實上，陳時中在12月30日就宣布防疫升級控管，入境限制再加嚴，非本國籍者在1/1零時起暫緩入境，本國籍1/15起返台除了要提供陰性證明，要全部進入防疫旅館或集中檢疫，居家檢疫一戶只能有一人。（編輯：楊智傑）