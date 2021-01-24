閨蜜準備嫁入豪門！女驚見「殘酷差距」崩潰：該如何調適
編輯中心/綜合報導
2021-01-24 23:33:00
看到朋友的經濟狀況變好，本該是一件值得高興的事情。不過就有一名女網友無奈表示，自從閨蜜即將嫁入豪門後，逐漸羨慕對方到「有些忌妒的程度」，不知該如何調適心情，便上網求助，過程曝光也引發討論。
一名女網友在《Dcard》上發文求助，「我是個出社會一年多的平凡上班族，我好友大四時找到合適的另一半」，不過兩人間生活也開始出現差距，閨蜜因為男友家境好，生活格調逐漸步入上層，話題也從讀書變成該買哪種名牌包。「大學的時候還沒有那麼強烈嫉妒羨慕的情緒」原po感嘆的說，「出社會後才發現，我努力了一年才存了一點錢，但朋友還在準備研究所，未來公婆就已經幫他們準備好一棟房，最近男友又買了車子給他，這樣的差距是我無法想像的」。
原po最後也感嘆，「很多時候我也覺得自己很幸福了，父母健康且工作穩定，但這樣的幸福感在看到好友的動態時，馬上會被負面情緒覆蓋，真的覺得很難受，想請問大家會怎麼樣調適這樣的心情呢？」貼文曝光後，也有不少網友紛紛給予實際面的建議，「我會建議你隱藏他動態，人與人之間比不完，不如讓自己看不到就好」、「會有這樣的想法很正常，畢竟誰都想輕鬆過生活」、「會影響的話真的少看少接觸吧，既然已經是不同世界不同價值觀的人」、「豪門世家的碗不是那麼好端的，不用太放在心上」。（編輯：潘毅）