桃醫擴大居家隔離　黃珊珊：今天起進入另一個警戒期

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚感染擴大，已累計15例確診，中央疫情指揮中心24日晚間宣布，整棟桃醫列為紅區，1月6日至19日的出院病患、同住者、陪病者及案889就醫的接觸者，即起居家隔離14天，滿14天者將採檢，估計約5000人；台北市副市長黃珊珊今（25）日表示，防疫進入另一階段，今天開始應該會進入另一個警戒期。
「這一個星期過的驚心動魄，從今天開始應該會進入另外一個警戒期」，黃珊珊今天早上在臉書發文表示，桃部醫院全部列為紅區，且所有人都需要居家隔離，當然包括之前轉院到台北的病患與家屬，「對我們也是一大挑戰」，只要有台北的居家隔離對象，都會依法匡列並追蹤管理，希望他們都平安無事，「天佑台灣！」。接下來就要過農曆年了，她說，各種活動聚餐紛紛取消，如果部桃疫情無法控制，社區感染風險會增加，回到去年感控管制和經濟停滯的狀況，「但是我們其實已經很厲害了」，一整年可以正常生活及上班上課，比歐美好多了，呼籲大家再忍受一些些不方便，「我們一定可以挺過去的」。她呼籲，接下來大家都可以做好自我管控，而政府最重要的是安定人心，現在已經比去年好太多，因為不缺口罩了，只要大家做好自身防護，就是保護自己與家人的安全，更是保護這個國家。