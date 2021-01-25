花蓮難成一線大都市？台人點「3大主因」：真的影響超多
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 15:32:58
花蓮擁有好山好水，是觀光客最愛去的縣市之一，但仍然不算是一線都市。對此，就有網友質疑，花蓮雖然是東部最大城市，但人口卻僅有10萬人，難道是因為政府不去建設嗎？貼文一出，也引起網友們的熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，台灣六都全在西部，東部只有花蓮、台東兩大縣市，但以美國而言，卻是東岸、西岸都有國際級的大城市，反觀花蓮擁有國際港花蓮港，也是東部最大城市，但人口卻僅有10萬人，讓他忍不住質疑「是因為政府不去建設的關係嗎？」許多網友看完也紛紛點出3大主因，分別是交通不便、地理環境差、工作機會少，而交通問題方面，網友們認為，「交通是最主要的問題，以前蘇花公路一斷，花蓮整個資源受阻」、「交通真的滿慘的」、「交通真的母湯」，而地理環境方面，「縱谷平原就那麼大是能養多少人」、「颱風爆強的，維護費很兇所以企業不喜歡那東部設點」、「又是颱風又是地震」。最後則是工作問題，網友強調「沒什麼高經濟產業啊，只依靠觀光」、「沒工作機會啊，怎麼會有人口流入東部，幾乎都退休人士才到東部置產養老」、「只靠觀光業是不行的，花蓮有什麼產業？」、「除了觀光業，我實在想不到什麼其他的」、「工作機會少，地理環境差，這些真的影響超多」、「只想觀光立縣，毫無建樹阿」」。（編輯：許智超）