南宮珉模樣「太糟糕」 見女神警察送2字
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-25 21:00:00
韓劇《晝與夜》主要演員南宮珉、李清娥、金雪炫、尹善宇受訪分享拍攝期間的難忘回憶，南宮珉劇中模樣邋遢，他用綽號形容劇組演員，以「暖爐」形容金雪炫，讚她演戲的真摯態度和熱情讓他留下深刻印象。李清娥則是「演員」，看到她為角色的細節苦惱的模樣，便覺得她就是演員本身。而尹善宇是繼《金牌救援》後，與南宮珉再次合作，南宮珉認為尹善宇像是「年糕」，每部作品都能完美地附身在角色中，很讓人驚訝。
劇中，南宮珉扮演有著不為人知過往的刑警「都正宇」，不修邊幅的打扮加上總是含著棒棒糖辦案，對於角色詮釋，他說：「這個角色外表看起來有點無知，但辦案時敏銳度過人。為了更貼近角色，我剪短了頭髮，把10年前穿的T恤拿出來試一試，儘量讓自己看起來像都正宇一樣邋遢。另外，劇中我必須不停地吃糖，我發現含著糖講台詞傳達力會下降，所以練習台詞時也一直含著糖好讓自己適應。」出道19年的南宮珉，星路並非一帆風順，他認為低潮時期改變了他對演戲的態度，他告訴自己就算有了人氣也不能傲慢，現在仍習慣在劇本上寫下滿滿筆記，或是在拍攝結束後再次審視自己的演技，「承認自身的不足並努力彌補，這才是我要追求的道路。選擇作品時，雖然收視率也很重要，但是比起收視，我現在更在乎題材是否能帶給觀眾新鮮感。」
身兼歌手跟演員身分的雪炫，透露唱歌和跳舞的時間更長，所以比起演戲，她站在舞台上時比較不會緊張，但很珍惜每一個演出機會，「站在舞台上表演，我能夠即時得到台下觀眾的掌聲跟回應，讓我有種自己還活著的感覺。演戲時我會不知不覺投入其中，直到導演喊卡，有時甚至不知道自己是怎麼完成演出的，每當那種時候我便很有成就感。」《晝與夜》全集在愛奇藝國際站獨家播出。