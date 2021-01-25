原住民重大事件叢書發表　積極推動「歷史還原」任務

行政院原民會曾於2020年發表過「原住民族重大歷史事件系列叢書」發表會，受到廣大迴響，也與教育部研議將原住民族歷史事件編入課綱，在各作者重新檢視書籍內容後發現還有很多地方需要修正，今（2021）年重新再版並舉辦發表會，邀請教育部長潘文忠出席，同時也是首位教育部長來到原民會。

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原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）致詞時表示，105年8月1日，蔡英文總統代表政府道歉時，特別說到「有一本書叫做《臺灣通史》，它的序言提到，臺灣固無史也，荷人啟之，鄭氏作之，清代營之。」這就是典型的漢人史觀，但原住民族早在千年前就在這塊土地上，有豐富的文化和智慧，代代相傳。因此原民會積極推動原住民歷史正義與轉型正義中最重要的「歷史還原」任務項目。

▲原住民族10大重大歷史事件重新再檢視編撰後，內容更加豐富詳實。（圖／記者鄭志宏攝）

原民會自民國91年開始至今，共花了14年的時間，經過無數次的田野調查和探訪部落耆老，原住民族10大重大歷史事件編撰成冊，初版受到廣大迴響後，各專書數量已供不應求，今（2021）年在各作者重新檢視後，今重新再版發行。夷將．拔路兒（Icyang．Parod）強調，原住民族在台灣這塊土地生活超過千年的時間，有豐富的歷史和文化，更有先人留下的智慧，而建構原住民史觀不是透過出書或活動就能達成的任務，無論在教育和社會文化層面，都必須要能相應配合，才有可能落實原住民族歷史正義的工作。

▲原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）（左）贈全套書籍致教育部長潘文忠（右）。（圖／記者鄭志宏攝）

教育部長潘文忠表示，去年初版發行後已經進行研議未來將原住民重大歷史事件放入課綱中，讓更多年輕學生認識原住民族的歷史文化。原住民族的歷史記憶不容抺去，唯有透過真實的歷史說明，才能真正呈現歷史的腳步。