部桃擴大匡列 柯文哲：居家檢疫再增加北市防疫會有壓力
記者丁上程/台北報導
2021-01-25 15:50:29
新冠肺炎疫情，因為部桃院內傳染擴大，導致疫情又逐漸升溫。昨天（24日）防疫指揮中心宣布，將擴大匡列5000人為居家檢疫對象，引發社會各界討論。由於5000人多數分布在北台灣地區，預料將會對北部縣市造成防疫壓力。對此市長柯文哲下午在受訪時，表示台北市前陣子居家檢疫的人數在8500人左右，但因為年關將近，最近又增加至9688人，「若是持續增加，就會對防疫能量會造成壓力」。
由於適逢過年，在海外的國人為了度過居家隔離的時間，紛紛提前返抵國門，在居家隔離人數提升的情況下，已經對各縣市防疫造成一定的壓力。而在部桃擴大匡列防疫人數到5000人後，北部各縣市更是首當其衝。對此柯文哲也向中央喊話，表示恐怕中央、地方要商量一下，每天放進國內的人數要多少，「因為現在還有個不確定的因素，不曉得桃園會增加多少需要居家隔離的人。」柯文哲說，「這如果量太大，對我們防疫的防線會造成很大壓力」。而針對新北市新北市政府率先宣布，轄下所有醫院暫停探病，而北市則未跟進。柯文哲強調，今天早上晨會時統整過，因為防疫不是只有醫院，「包括很多老人共餐要不要停？民政局居民活動中心等，所以我們有很多層面」。
「所以我倒覺得這樣，也不要說單一去講醫院，因為要處理是全面。」柯文哲強調，「我現在策略是這樣，我們每天還是按照中央疫情指揮中心發布的情況，我們這邊各個面向的SOP是訂好的，我就以中央發布的情報來決定台北市要啟動的防疫程度，我希望要做就是全面有步驟地做，不用太單一去反應，大概是這樣」。而被問到防疫指揮中心擴大匡列5000人居家檢疫，柯文哲也坦言，截至下午一點前，仍未收到台北市的相關名單。「大概兩個可能，一個是台北市沒有、一個是還沒確定。」柯文哲說「『沒有』我想是不太可能啦，等拿到名單後才有辦法處理」。