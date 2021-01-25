水煮蛋居然排第4！「8款蛋料理熱量」曝光　網見冠軍嚇呆

許多人天天都會吃到雞蛋，而雞蛋的料理方式也是千百種，不過同樣都是雞蛋料理，熱量卻大不相同。對此，營養師高敏敏就列舉了8種常見的蛋料理熱量，文章一出，引起網友熱議。

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營養師高敏敏今（25）日在臉書粉專《高敏敏 營養師》發文，分享了8種蛋料理的熱量排行榜，而圖中所有料理都是常見的蛋料理，其中又以「炒蛋」熱量最高，若以100公克來計算，熱量就已高達215大卡。高敏敏也解答，「沒想到炒蛋熱量是最高的吧！因為要滑嫩的金黃色炒蛋，油也要放得特別多呀」。

▲營養師高敏敏分享了8款蛋料理的熱量排行。（圖／翻攝自營養師高敏敏臉書）

不過值得注意的是，「水煮蛋」的熱量排行竟然比「茶葉蛋」高，高敏敏也說道「水煮蛋口味清淡，不需要額外加入油鹽，營養保留更全面，通常一顆蛋在70大卡左右；而茶葉蛋常常都在鍋子裡泡很久，B族維生素等營養都會流失，顏色越深、鈉含量越高，較不建議高血壓、心血管疾病和腎病患者吃」。



▲不少人喜歡吃蛋料理，營養師高敏敏也分享了8款蛋料理的熱量排行。（示意圖／取自unsplash） 另外，第六名「溏心蛋」，高敏敏也提醒，「蛋白熟、蛋黃半熟不凝固，口感細滑，部分蛋黃和蛋清是處於半生不熟或者生的狀態，可能會有細菌的存在，建議腸胃功能不佳、免疫力差的人，少食用」；第七名的「蒸蛋」，高敏敏表示因為蒸蛋口感滑嫩、好吸收，所以很適合兒童及長者食用；至於熱量最低的「水煮蛋白」，每100公克熱量只有61大卡，高敏敏說明「含有豐富的蛋白質，熱量也因為少了蛋黃低很多，適合健身的人」。

最後，高敏敏也在文末補充，「蛋不僅營養，料理方式也超多變，變化適合自己的料理方式搭配健康生活型態，才會好處多多呦」，貼文一出，網友紛紛留言，「每天必吃啊！但炒蛋也太高了吧」、「我是蛋控，超喜歡茶葉蛋」、「只習慣吃蒸蛋和茶葉蛋，半熟荷包和溏心蛋不吃」、「長知識囉」、「我每天吃茶葉蛋...」。（編輯：郭佩蓉）