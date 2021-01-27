房市／高雄橘線這站交易爆量 7成為學區而來
財經中心/綜合報導
2021-01-27 18:00:00
信義房屋統計高雄捷運橘線去年全年，扣除轉乘站美麗島站，交易量最大在信義國小站。在地房仲說明，有7成買方都為子女就讀信義國小而來，不過，雖是明星學區又有捷運站，但因周邊屋齡較老，且當年大樓與華廈多半未附車位，使總價相對親民，500多萬能買到屋齡30年左右的電梯3房。
信義房屋統計高雄捷運橘線各站點周邊交易價量，扣掉美麗島站，交易次高為信義國小站493件，住宅均價則為22.32萬。信義房屋七賢店主任楊凱鈞表示，信義國小站與捷運橘線、紅線的轉乘站美麗島站僅有一站之隔，信義國小是高指名度明星學區，加上周邊屬住宅區，也有捷運站，吸引許多小家庭入住，成為交易量大的原因。而據他觀察，買進信義國小站周邊的買方，7成都是為學區而來，另3成則可能是在地人首購或換屋。
楊凱鈞也表示，信義國小周邊屬發展已久的成熟生活圈，新大樓數量相對較少，主要以屋齡40至50年透天，與30年左右的大樓及華廈為主力產品。也因此，信義國小雖是明星學區，但因中古屋公設比低、多半未附車位，即使單價未特別低，但總價相對親民。舉例來說，屋齡40多年、20坪左右的住宅型透天產品，以總價1000至1300萬接受度最高；30年左右的大樓與華廈，單價在14至16萬間，3房不含車位總價500多萬就能買到，堪稱是價格相當平易近人的明星學區宅。