批邱淑媞每句話都在傷口撒鹽　林俊憲：拜託戴好口罩閉嘴

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林俊憲認為，和平醫院這件事要分兩個部分來看，第一是封院的決定，第二是封院後的措施。第一個部分，這幾天當年的當事人，包括時任行政院長的游錫堃都已經講得很清楚，甚至馬英九在受訪片段也說了封院是他跟邱淑媞的決定，這部分就不需多說。當年台灣第一次面臨這種致死率高的急性傳染病，沒有應對經驗，封院都還算可以理解，重點是封院後的措施。
林俊憲說，他這幾天看了非常多當年的報導與當事人事後的口述資料，這些資料不約而同都在講一件事：台北市政府封院以後完全沒有進一步措施，院內一片混亂，所有人交互感染。大家無預警被封院，院內群龍無首，這時候就是上級單位要介入管理的時候，但邱淑媞封院後第四天才第一次進和平醫院，不僅沒有給予和平醫院任何幫助，還穿著非常高規格的防護衣，對比院內醫護人員什麼都沒有，畫面非常諷刺，從此邱淑媞就有了「太空人」的稱號。
針對邱淑媞在臉書指責現在的指揮中心「若不能給醫護鋼盔，最起碼，不要讓他們在黑暗中作戰」，林俊憲怒批「當年不給他們鋼盔的不就是妳嗎？局長穿得跟太空人一樣，醫護人員連防護衣都沒有，那個太空人不就是妳自己嗎？」
林俊憲認為，和平醫院這件事在今天被重新拿出來討論，最重要的一件事是台灣有沒有學到教訓？從過去一年的防疫來看，台灣確實學到了。「至於邱淑媞這個人，她現在出來講任何話都只是在傷口上灑鹽。台灣不需要她的建議，對她只有一個簡單的期望：拜託戴好口罩，閉嘴吧。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼