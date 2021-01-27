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批邱淑媞每句話都在傷口撒鹽　林俊憲：拜託戴好口罩閉嘴

新頭殼newtalk

2021-01-27 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ 批邱淑媞每句話都在傷口撒鹽，民進黨立委林俊憲痛批「拜託戴好口罩，閉嘴」。（圖／新頭殼）
部立桃園醫院近日爆發本土群聚感染，2003年SARS期間「和平封院」時任台北市衛生局長邱淑媞跳出來批評批指揮中心「欠缺防疫邏輯」，遭網友圍剿後，反咬中央甩鍋地方。對此，民進黨立委林俊憲26日表示，重點不在封院，而是封院以後毫無作為的官僚殺人，當年邱淑媞穿得跟太空人一樣，醫護人員連防護衣都沒有，她說任何話都只是在傷口上灑鹽，台灣不需要她的建議，「拜託戴好口罩，閉嘴吧。」
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林俊憲在臉書發文表示，SARS發生在18年前，現在的年輕人甚至可能根本不記得那時候發生什麼事，但邱淑媞出來放話，馬英九也跑出來幫她護航，大家才發覺當初台北市的做法有多殘忍，根本是典型的官僚殺人。
林俊憲認為，和平醫院這件事要分兩個部分來看，第一是封院的決定，第二是封院後的措施。第一個部分，這幾天當年的當事人，包括時任行政院長的游錫堃都已經講得很清楚，甚至馬英九在受訪片段也說了封院是他跟邱淑媞的決定，這部分就不需多說。當年台灣第一次面臨這種致死率高的急性傳染病，沒有應對經驗，封院都還算可以理解，重點是封院後的措施。

林俊憲說，他這幾天看了非常多當年的報導與當事人事後的口述資料，這些資料不約而同都在講一件事：台北市政府封院以後完全沒有進一步措施，院內一片混亂，所有人交互感染。大家無預警被封院，院內群龍無首，這時候就是上級單位要介入管理的時候，但邱淑媞封院後第四天才第一次進和平醫院，不僅沒有給予和平醫院任何幫助，還穿著非常高規格的防護衣，對比院內醫護人員什麼都沒有，畫面非常諷刺，從此邱淑媞就有了「太空人」的稱號。

針對邱淑媞在臉書指責現在的指揮中心「若不能給醫護鋼盔，最起碼，不要讓他們在黑暗中作戰」，林俊憲怒批「當年不給他們鋼盔的不就是妳嗎？局長穿得跟太空人一樣，醫護人員連防護衣都沒有，那個太空人不就是妳自己嗎？」

林俊憲認為，和平醫院這件事在今天被重新拿出來討論，最重要的一件事是台灣有沒有學到教訓？從過去一年的防疫來看，台灣確實學到了。「至於邱淑媞這個人，她現在出來講任何話都只是在傷口上灑鹽。台灣不需要她的建議，對她只有一個簡單的期望：拜託戴好口罩，閉嘴吧。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼
邱淑媞當年在醫院內仍缺乏裝備時身著全副武裝的防護衣、頭罩、氧氣筒進入和平院區開會。 圖：翻攝紀錄片《和平風暴》
邱淑媞當年在醫院內仍缺乏裝備時身著全副武裝的防護衣、頭罩、氧氣筒進入和平院區開會。 圖：翻攝紀錄片《和平風暴》
 
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