拿發票給媽媽換錢！男驚呼「驗孕棒中獎」 全場揪出細節
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 07:05:33
最新一期11、12月份統一發票已於1月25日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。而近日就有網友在網路上分享自己遇到的情況，這位網友將發票交給自己的媽媽換錢，結果消費明細一看，居然是「驗孕棒中獎」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》板上PO出一篇「驗孕棒中獎...了」的文章表示，「我發票都拿給我媽換錢，這個中獎了我該換還是不換」，原PO更隨文附上圖片，只見從照片中可以看到，在消費明細中，顯示中了六獎兩百元的商品竟是「驗孕棒」，這讓原PO超級尷尬，沒想到更有眼尖的人發現原PO「12/17買驗孕棒，12/20買保險套」，這也讓其他網友直言「看得好仔細」，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言笑翻表示「騙你媽說這是你同學不好意思才託你買的」、「領到的錢給你女友壓壓驚吧」、「所以女友也中獎了嗎？」、「真的會笑死哈哈」、「如果你媽媽問，就說『我戴套很棒吧，我保護我女人欸』」、「先讓我笑一下」、「你媽只想知道驗孕棒有沒有中獎」、「說你同學為了不被發現，把發票塞給你，或你同學沒在集發票正要丟棄被你攔截」、「這件事告訴你載具的重要性」。（編輯：王柏文）