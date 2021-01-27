打流感疫苗安全嗎？ 醫：利大於弊　特例不必驚慌

今年寒流來勢洶洶，根據統計入冬來已有破百例猝死案例，氣象局緊急呼籲民眾應加強保暖，除了心血管疾病危機外，冬天流感高峰季節更是不可輕忽。備戰流感，全好的方式是勤洗手、戴口罩和打流感疫苗，在新冠肺炎疫情的推波助瀾下，去年10月開打時，民眾踴躍地前往住家附近的衛生所、診所或大醫院施打流感疫苗，一度造成疫苗短缺。

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但開打後不久出現一些疑似不良事件的案例，讓施打疫苗的人數出現下降的狀況，不少人會擔心施打疫苗，是不是會產生相關的副作用。兒科醫學會理事，小兒科醫師陳國俊提醒，即便偶有特例，也可能因為與自身的慢性病等相關因素有關，整體來說還是利大於弊。

打流感疫苗最常見不良反應是局部紅腫熱痛、組織發炎、肌肉痠痛、發燒等，可以透過觀察、藥物治療緩解，比較需要注意的是，出現異常的發燒、持續性發燒、意識改變、胸悶胸痛，但陳醫師強調，這發生的機會是非常非常低的。





以日前廣受討論的格林-巴利症候群（Guillain-Barré 症候群，簡稱GBS）為例，施打流感疫苗發生GBS的機率僅有百萬分之一到百萬分之二間，家醫科醫師就提到，以台灣接種6百萬劑來看，發生6例、10例是合理發生率，這樣的發生率低於自然發生的背景值，罹患流感而發生GBS的風險反而更高。至於部分民眾在媒體上看到一些新聞報導，進而產生的迷思、恐慌，醫師解釋，那些都是在極少數特殊體質的人身上，才會看到的問題，沒必要特別因為這些事情不打疫苗，因為流感疫苗有相當重要的群體保護作用。





再加上新冠肺炎疫情的肆虐，醫師認為同時感染兩種病毒的狀況也不是沒有可能，但台灣畢竟新冠肺炎個案很少，重症也不多，因此沒有太多經驗，所以只能夠盡量預防，從現有的流感疫苗下手。一方面避免同時遭受兩種病毒的侵襲，另一方面也透過疾病的預防，減少出入醫療院所的次數，減輕醫療體系的負擔。





另外，陳國俊也提到，流感疫苗是安全的，不良事件反應不是所謂的副作用，民眾對於疫苗往往有些迷思，事後經過科學證實，其實很多的身體狀況跟疫苗相關性不大，只是時間前後順序問題，剛好打完疫苗後身體有些不舒服，讓人直覺聯想跟疫苗有關。





此外，更有醫師提到，平常看到的不良反應，是民眾有不舒服，回報診所或醫院，就通通會通報出去，但通報後疾管署會進行調查，由專家來做詳細的研判，真的跟疫苗相關、有問題的不良反應他們就會公告，而且不良反應通報上去，因為鼓勵民眾參與調查，有些會事先協助爭取補償，但這往往會讓民眾對疫苗有更多誤解，以為疫苗真的有狀況，但其實這些都要透過專家嚴謹調查，而且也確實多數調查後發現，很多都還是跟自身健康狀況有關。





入冬後寒流一波一波來，馬上就要進入流感最發威的時候 ，而流感病毒有高度的傳染力，再加上不少得過流感的人，分享自身的經驗都表示：「保證不會想再嘗試一次」。醫師也提醒，民眾應該破除迷思，把握剩餘的流感疫苗，趕快施打，也透過施打疫苗替自己、家人還有朋友的健康，提供多一份保障。

MAT-TW-2100072-1.0-01/2021