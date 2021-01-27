台產防疫保單成詐騙新招？社區媽媽：勿進入詐騙網站

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園某社區LINE群組就有媽媽提醒大家，如果自己之前已經成功購買了台產的防疫保單，此時又接到有人打電話來詢問過濾保單的話，她表示，這「多半為謠言，(我不認為台產現在有能力和時間找這種麻煩)，但客戶收到這種訊息會緊張，當他詢問時，只能告知不用擔心，可能是謠言(台產未發布這項訊息)，但如果擔心，萬一收到電話，首先要先確認是不是詐騙電話，在電話中不提供個資。第二是確認有親見(業務員面對面)，及自己親簽。另一位媽媽則提醒大家，「請勿進入詐騙網站」。
疫情發燒，防疫保單空前熱賣，雖然有熱心民眾製作防詐騙訊息在群組內體醒大家不要受騙，但仍然有不少民眾造訪防疫保單網站，點選投保等待業務員來電諮詢。記者到台產官網查看，沒有發現還有防疫保單在網上販售提供民眾投保的頁面，去電台產台北總公司詢問是否有網路繼續販售防疫保單，以及是否有接到民眾提供相關的詐騙投訴，截至記者發稿前，台產公司都尚未做出回應及澄清。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。