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台產防疫保單成詐騙新招？社區媽媽：勿進入詐騙網站

記者李春台/桃園報導

2021-01-27 13:37:30｜2021-01-27 13:58:39

防疫保單網路詐騙版
▲防疫保單熱賣，網路竟也出現線上投保的網頁，馬上引發民眾質疑是否為詐騙網頁。（圖／翻攝LINE群組）
桃園醫院群聚感染延燒，也造成台產防疫保單熱賣，1月25日停售當天，各地台產分公司都出現排隊人龍，盛況空前。或許因為大家搶買防疫保單，近日網路上也出現網上續賣防疫保單的訊息，還在許多LINE群組上瘋傳，還好消息一出隨即有社區的媽媽提出警告，「請勿進入詐騙網站」！
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近日桃園地方有許多社區的LINE群組，出現這些提醒大家不要受騙的訊息，圖片上寫著「秋冬防疫 保險給力」的誘人標題，還強調「防疫保單已額滿，欲投保請點選上方線上投保」、「全民防疫新保障，居家檢疫、隔離等就給付定額補償金」。但這些圖片上都被人畫上大叉，警告民眾不要上當，因為這很可能是詐諞集團的新招。
桃園某社區LINE群組就有媽媽提醒大家，如果自己之前已經成功購買了台產的防疫保單，此時又接到有人打電話來詢問過濾保單的話，她表示，這「多半為謠言，(我不認為台產現在有能力和時間找這種麻煩)，但客戶收到這種訊息會緊張，當他詢問時，只能告知不用擔心，可能是謠言(台產未發布這項訊息)，但如果擔心，萬一收到電話，首先要先確認是不是詐騙電話，在電話中不提供個資。第二是確認有親見(業務員面對面)，及自己親簽。另一位媽媽則提醒大家，「請勿進入詐騙網站」。

▲有民眾熱心的製作圖卡，提醒民眾不要上當受騙，強調台產並沒有發布相關的訊息。（圖／翻攝賴群組）
▲有民眾熱心的製作圖卡，提醒民眾不要上當受騙，強調台產並沒有發布相關的訊息。（圖／翻攝賴群組）
 

疫情發燒，防疫保單空前熱賣，雖然有熱心民眾製作防詐騙訊息在群組內體醒大家不要受騙，但仍然有不少民眾造訪防疫保單網站，點選投保等待業務員來電諮詢。記者到台產官網查看，沒有發現還有防疫保單在網上販售提供民眾投保的頁面，去電台產台北總公司詢問是否有網路繼續販售防疫保單，以及是否有接到民眾提供相關的詐騙投訴，截至記者發稿前，台產公司都尚未做出回應及澄清。

▲台產官網上也沒有任何「防疫保單」在網路上繼續販售提供民眾投保的相關頁面。（圖／翻攝台產官網）
▲台產官網上也沒有任何「防疫保單」在網路上繼續販售提供民眾投保的相關頁面。（圖／翻攝台產官網）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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