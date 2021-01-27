特企／倍潔雅教你求運8招抽金牌　迎財富好運一整年！

擺脫過去的不順，盼牛年牛轉好運，這回衛生紙品牌「倍潔雅」與「唯潔雅」於新年首次推出開運衛生紙，這款外袋上大大寫著「財」、「富」、「好」、「運」讓獨家販售的家樂福創造搶購熱潮，內裝設計8款象徵時來運轉8招，希望將財富好運帶到消費者家中各個環境, 任選其中一招便自帶好運一整年！

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家樂福公關張君鴻表示：「包裝設計求新求變是近年趨勢，倍潔雅、唯潔雅今年首次推出的迎財富好運包，共有8款吉祥話，就是希望將財富好運帶到消費者家中各個環境，我們使用100%原生紙漿，非再生紙，因此紙張柔韌親膚，通過SGS檢驗合格，消費者可安心使用! 衛生紙是民生必需品，但通常過年家中人口變多，使用量會激增，剛好這波有促銷優惠，買兩串(48包)還能抽純金金牌，絕對是年節採買的首選!」

8款看這裡 自帶轉運心法





這款新年限時推出的「財富好運」衛生紙大禮包，自己的運自己救，金融企業看到這樣的榮景，決定超前佈署，全面擺出「業績長紅發發發」盼今年公司號業績再創高峰，過年打麻將牌必擺的「天胡地胡把把胡」縱橫麻將場上絕對讓你胡不停! 好不容易賺進口袋的好運財，拿回家中金庫房少不了的就是「五福臨門迎財神」，有的人則是將閒錢拿來炒股票，這一款「牛市漲停漲不停」替民眾助攻股市一路飆！





有的人求財庫，有人想保平安，在客廳、廚房擺上一包「健康平安就是福」、「吉星高照好運到」祈求處處平安，家庭中有孩子的也將書房擺滿「考運加分幾霸分」幫考生集氣再集氣，要求人際圓滿感情好經營必擺「凡事求圓結好緣」! 這款「財富好運」大禮包最重要的是，不論放哪包衛生紙都能輕鬆迎得轉運心法，讓過年家家戶戶輕鬆便可求得好運，成了人手一帶牛年必備的另類福袋，讓好運隨身環繞。





衛生紙推「財富好運」包 網紅、藝人搶頭香

擁有這種另類衛生紙福袋可自帶福氣，讓多位知名藝人、網紅等….聽聞衛生紙好運禮包立馬搶頭香，因為這款應景設計實在太有梗，網路爭相推薦。好禮加碼!好運金牌迎回家! 購買倍潔雅&唯潔雅「財富好運」衛生紙任2串，即可參加週週抽金牌！每週抽每週公告，接下來兩週將公佈30名金牌得主，總計100面 (2/1金牌加碼)！2021年開運必買的招財物，快來把「財」「富」「好」「運」通通搬回家 !

