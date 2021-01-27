家教7歲妹超失控！狂嗆「囉嗦什麼」　網嘆：問題不在你

有些父母因為關心孩子學習成績，會特別請家教來替孩子進行專門上課加強學科成績，日前就有一名身兼家教的網友分享，自己最近接的家教對象是剛升小學一年級的7歲妹妹，明明年紀還小卻目中無人，有時教導過程更會反嗆大她20歲的家教老師，好聲好氣的勸戒卻毫無效果，這也讓該名網友不禁懷疑是否是自己的教育方式出了問題，話題曝光後更掀起眾人討論。

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這名網友在PTT上發文舉例，幾天前曾到補習班接妹妹下課，對方一開始上車時就喊著聞到章魚燒味道，後來原PO才解釋是洋芋片的味道，沒想到才7歲的她卻不耐煩的回應「喔是洋芋片的味道讓我以為是章魚燒啦，我知道沒有章魚燒，你在囉嗦什麼？」，這行為也讓原PO瞬間傻眼，忍不住心想比她大20歲的自己卻被孩子沒大沒小的嗆，是不是自己太好欺負。

接著原PO更補充，不只生活方面目中無人，就連在課業上的學習態度她也不懂認錯，有時妹妹會在原PO教他寫作業時碎念「這個老師有教啊，你是不是不會」、「你念錯了！老師才不是這樣念」，並就連糾正她也會擺出不爽態度，不糾正又說「你的老師沒有教嗎？」，種種行為也讓他苦惱地詢問該怎麼解決這難題。

▲7歲妹妹固執的行為讓原PO相當頭痛。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，許多網友都認為原PO沒樹立長輩的形象，講話偶爾太溫柔才被對方沒大沒小的對待，「認真回，你的語氣太平淡所以她不怕你，她下次再亂講話，你就要硬起來跟她講『誰教妳這樣跟我講話的？』然後要兇一點」、「一定要有人扮黑臉，禮貌要教啦」、「跟小孩子相處要明訂規則，建立賞罰」、「孩子對善意惡意比較敏感，等他開始信任你了再教他是非對錯」。

另外也有不少過來人就表示，其實家庭影響也是造成妹妹個性塑成的關鍵，家長的行為也需要調整，「爸媽平常在家大概也這副樣子，小孩有樣學樣啊」、「建議家長去看發展或教育心理學，儘早導正歪風」、「一定有這樣講話的家長」、「同學影響不大，都是學家人的說話方式，很難救」、「父母問題很大，小孩大多對這種講話方式是沒什麼意識」。（編輯：楊智傑）