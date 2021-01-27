全成連辦15年歲末圍爐 今年以「郵差按門鈴」送年菜到府

全成社會福利基金會連辦15年的「寒冬送暖歲末圍爐」活動，受到疫情影響，今年在台中郵局協助下，改以「郵差按門鈴」年菜宅配到府方式，由台中郵局企劃行銷科業務襄理黃建銘領軍，與全成基金會董事長聶玉美等人，開著郵務車，逐一前往獨居老人及弱勢長輩家，將年菜送到府，讓弱勢長輩驚喜連連，更加感受社會溫暖。

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「阿嬤！郵差來了，快開門！」81歲的于姓阿嬤，是郵差宅配年菜到府活動的第一戶，看到社工和郵差抬著大箱年菜上門，開心得直說「郵差送信、送包裹，嘛ㄟ送年菜喔！」在獲知他們是專程來協助送年菜，感動的頻頻道謝說「足感溫A！」

▲全成連辦15年歲末圍爐，今年在台中郵局協助下，改以「郵差按門鈴」，逐一宅配年菜到府。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.27)

聶玉美說，全成基金會已連續14年舉辦寒冬送暖歲末圍爐，邀請獨居老人及弱勢家庭圍爐聚餐，並致贈年節伴手禮，傳遞社會溫暖。很多老人家年年參加，習以為常，每到春節前，總會探問「何時辦圍爐餐會？」相當期待。





只是，今年受疫情影響，為配合政府防疫政策，避免群聚，基金會決定取消圍爐，改以送年菜連同社會各界捐助物資，一起送到長輩家，讓他們過好年。此事為台中郵局獲悉，出人出力還捐助一批物資，協助以「郵差按門鈴」方式，將年菜及生活物資送到府，彌補長輩不能共同圍爐遺憾。今年基金會與台中郵局一起發送250份年菜到府，並與老人家話家常。



▲今年受疫情影響，勸募不易，但社會有愛心，全成基金會獲得各界捐助，今年送出去的年菜及物資相當澎派。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.27)





聶玉美說明，今年響應送年菜活動，除了台中郵局外，還有佛光山惠中寺、玉闕朝天宮、金磚極品牛排、歐克佬精品咖啡、台中市萬和宮、陳媽媽四季涼補、百越生物科技等工商企業團體及個人投入公益，一起為寒冬增添暖意與溫情。





每年都參加圍爐餐會的黃媽媽說，她照顧女兒十多年，女兒長期裝氣切管沒辦法和大家吃吃喝喝，卻每年都參加圍爐，感受大家一起相聚的歡樂。今年不辦圍爐，難免失望，還好社工特地安排「郵差按門鈴」年菜送到家服務，讓她和女兒都能感受到年節的溫馨與祝福。