對發票抓男友買套套！她見「雲端明細」心碎：那天沒見面

財政部25日公布最新一期2020年11、12月統一發票中獎號碼，不少民眾已經拿起手邊發票一張張來對看看自己是否中獎，而近年來也有些民眾會下載發票APP或雲端載具直接掃碼對獎，日前就有一名女網友替沒有對獎習慣的男友對發票時，意外發現男友的超商購物發票出現購買保險套的明細，但購買日期當天卻不是兩人見面的日子，心碎發文後不少網友也紛紛勸她早點分手。

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這名女網友在昨（26）日於社群論壇《Dcard》發文表示，中獎號碼公布當天對的發票全都沒中，但她一時心血來潮打算看看自己和男友都把錢花在哪裡，於是點開手機的發票APP查看明細，不料卻意外發現男友在12月2日和20日於新竹火車站對面的超商購買了保險套的消費明細，這個發現讓她相當不可置信，直到發現同一筆消費中還有男友常抽的香菸品牌才確定就是男友本人。

▲雲端載具的發票明細讓原PO發現男友偷吃證據。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲這兩張消費明細記載的日期都不是男友和她見面的日子。（圖／翻攝自《Dcard》）

「我已經不知道要說什麼了，這些發票都是我們沒有見面的時候你買的」，原PO心碎表示「跨年的時候我們還很開心的度過」，但就在原PO發現偷吃證據打算沒當這回事後幾天，男友卻傳了一長串的訊息說要分手，事情的發展讓原PO相當難受，「前幾天還討論著過年要見面，突然變成這樣，我還是不相信你會做這種事」。

不少網友也對她的經歷心有戚戚焉，紛紛以過來人的立場的勸慰原PO「既然發票證據都有了，還是分手吧」、「跟我前男友一樣，約砲因為發票被我抓到」、「冥冥之中老天讓你早日看清一個爛人」、「發票沒中卻胡了大三元」、「我也曾經因為發票發現男友劈腿，不過發票上寫的不是保險套而是休息」、「已經變了心的人回不來的！其他都只是理由跟藉口！」（編輯：楊智傑）