新春辦年貨添行頭 台中百貨優惠促銷搶春節商機

儘管疫情仍吃緊，隨著農曆春節到來，民眾不忘辦年貨添購新行頭。台中市日曜天地OUTLET瞄準商機，29日起推出「十大名牌外套，急凍2折起」促銷活動，消費滿額還能加碼抽黃金。大魯閣新時代購物中心則主打「日本風味」，蒐羅日系熱銷商品及餐飲，甚至獨家推出日式紅包袋回饋卡友，要讓消費者透過吃、喝、狂掃日貨，滿足哈日偽出國心情。

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因應新年添行頭，加上一波波寒流接力報到，帶動各式保暖商品買氣，日曜天地趁勢衝一波，29日起至2月21日推出「十大名牌外套，急凍2折起」促銷活動，網羅上萬件機能外套、羽絨外套、西裝外套、羊毛大衣等，最低下殺2折起特賣出清！

▲日曜天地OUTLET瞄準商機，29日起推出「十大名牌外套，急凍2折起」促銷活動，消費滿額還能加碼抽黃金。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.28)

日曜天地表示，十大名牌外套品牌，包括The North Face、le coq sportif、Columbia、PROTEST、KANGOL、ROOTS、McKINLEY、DOUCHANGLEE、Dleet、BENETTON，全是年輕族群瘋狂追逐品牌，2折起出清正是添購好時機。。



