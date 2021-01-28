新春辦年貨添行頭 台中百貨優惠促銷搶春節商機

儘管疫情仍吃緊，隨著農曆春節到來，民眾不忘辦年貨添購新行頭。台中市日曜天地OUTLET瞄準商機，29日起推出「十大名牌外套，急凍2折起」促銷活動，消費滿額還能加碼抽黃金。大魯閣新時代購物中心則主打「日本風味」，蒐羅日系熱銷商品及餐飲，甚至獨家推出日式紅包袋回饋卡友，要讓消費者透過吃、喝、狂掃日貨，滿足哈日偽出國心情。
因應新年添行頭，加上一波波寒流接力報到，帶動各式保暖商品買氣，日曜天地趁勢衝一波，29日起至2月21日推出「十大名牌外套，急凍2折起」促銷活動，網羅上萬件機能外套、羽絨外套、西裝外套、羊毛大衣等，最低下殺2折起特賣出清！
日曜天地表示，十大名牌外套品牌，包括The North Face、le coq sportif、Columbia、PROTEST、KANGOL、ROOTS、McKINLEY、DOUCHANGLEE、Dleet、BENETTON，全是年輕族群瘋狂追逐品牌，2折起出清正是添購好時機。。
至於如何選購必備禦寒外？消費高手建議，天氣冷不一定要穿多才保暖，「選對外套1件抵10件！」例如通勤族、機車族必備的PROTEST防寒外套，外層防風、內裡鋪棉保暖，原價13800元，趁著出清下殺1.4折購買，二千元有找。1/29-1/31首3日期間，還有「買外套，加1元多1件發熱衣」好康相送。消費滿二千元加碼抽萬元黃金。
你有多久沒出國旅遊了？大魯閣新時代看準民眾蠢蠢欲動的心，今天起推出的春節檔期，主打「日本風味」，包括大創百貨、宜得利家居、莎得徠茲等品牌，可以逛掃日本直輸的生活好物。加上大和屋、勝博殿、Mo-Mo-Paradise壽喜燒、大阪王將、丸亀製麵等來自日本餐飲品牌，走一趟大魯閣新時代，一次滿足好吃好買偽出國心情。